”Black bird” är en stjärna i true crime-klassen

Dennis Lehane har skrivit en gyllene miniserie

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

helskärm Paul Walter Hauser och Taron Egerton i ”Black bird”.

TV-KRÖNIKA Tre sommarserier baserade på hårresande amerikanska kriminalfall ur verkligheten.

Två är silver. En är guld.

Efter en vår av true crime med fokus på bedragare och luftslottsbyggare, bjuder sommaren på flera starka dramatiseringar av brott av betydligt blodigare sort.

I ”The girl from Plainville” (premiär den 10 juli på Viaplay/Starzplay) skildras det som ledde fram till, och det som utspelade sig efter, 18-årige Conrad Roys död på en parkering i Massachusetts 2014. Ett fall som blev känt som ”texting suicide case”.

Roy begick alltså självmord. Men hans 17-åriga flickvän Michelle Carter dömdes för vållande till annans död, efter att ha uppmuntrat Roy att ta sitt eget liv i sms, mail och telefonsamtal.

I det allra sista samtalet ska hon ha pressat en rädd och tvekande Roy till att gå tillbaka in i sin bil, när den höll på att fyllas med kolmonoxid.

Det är en oerhört obehaglig historia, som egentligen berättas för snart, med tanke på de anhöriga. Men den är lyhörd och nyanserad inblick i mental ohälsa och social osäkerhet hos unga, och i en fatal relation byggd nästan helt utan fysiska möten. Och Elle Fanning som Carter och Chloë Sevigny som Conrads mamma är båda anmärkningsvärt bra.



Senare i juli kommer ”Under the banner of heaven” till Disney+, om ett dubbelmord 1984 bland Utahs fundamentalistiska mormoner.

En polis som själv är mormon (Andrew Garfield) försöker ta reda på vem, eller vilka, som skar halsen av Brenda Lafferty (”Normala människors” Daisy Edgar Jones) – som gift in sig i en radikalt religiös och extremt patriarkal familj – och hennes 15 månader gamla dotter.

Parallellt berättas, i tillbakablickar, historien om samfundet Church of Jesus Christ of latter-day saints (Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga) ursprung och utveckling.



Men ska du bara se ett true crime-drama den här sommaren – se ”Black bird” på Apple TV+.

Virtuosen Dennis Lehane har gjort intelligent högspänning av James Keenes självbiografiska bok ”In with the devil: a fallen hero, a serial killer and a dangerous bargain for redemption” från 2010.

Och inte ett hårstrå ligger fel.

Taron Egerton spelar Keene. En snutfager son till en polis som åker fast med droger och vapen, och blir dömd till tio år i fängelse, men får ett erbjudande han inte kan motstå:

Om han går med på att flytta in bland de riktigt förtappade själarna i ett högsäkerhetsfängelse, och lyckas få seriemördaren Larry Hall (Paul Walter Hauser, med enorma polisonger och olustigt pipig röst) att anförtro sig åt honom, så att polisen kan hitta offrens kroppar innan Halls överklagan går igenom, får han sin frihet tillbaka.

Hårdkokta fängelsescener av klassisk art varvas med två polisers (Greg Kinnear och Sepideh Moafi) kamp mot klockan på utsidan, men det som gör ”Black bird” verkligt speciell är skildringen av Keenes och Halls relation bakom gallret. Av hur den växer fram och vad den gör med Keene som människa.



”Black bird” är en riktig stjärna i true crime-klassen.

En föredömligt behärskat berättad psykologisk thriller i sex nära nog perfekta delar, som helt saknar den onödiga stoppning som utmärker nästan allt annat i dag.

Och som dessutom ger oss Ray Liotta i en av hans sista roller.

FJELLBORGS FAVORITER



check Trasdockan

En makaber och galghumoristisk seriemördarthriller på SVT Play, från produktionsbolaget bakom ”Killing Eve”. Om jakten på en galning i London, som har mördat sex personer, styckat sina offer och sytt ihop valda kroppsdelar till en trasdocka.



check Orkestern

”Borgen”-skaparen Adam Prices senaste serie är en samtidssatirisk dramakomedi om den ängsliga röran bakom kulisserna på Köpenhamns symfoniorkester. Med roliga insatser av bland andra Rasmus Bruun och Lise Baastrup. Premiär den 10 juli på SVT Play.



check Fallet Stephen Lawrence

Stark brittisk miniserie på TV4 Play, om ett verkligt, utdraget rättsfall. Om hur föräldrarna till Stephen Lawrence, som mördades i en rasistisk attack 1993, till slut fick se två av sin sons mördare dömda 19 år senare. Med Steve Coogan som enträgen polis.

