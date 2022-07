Mejla Karolina Fjellborg

Serieutbudet är enormt – men Emmyjuryn har bara ögon för några få

helskärm Alexander Skarsgård i ”Succession”.

TV-KRÖNIKA Årets Emmynomineringar domineras som väntat av tungviktaren ”Succession”, komedifavoriten ”Ted Lasso” och förra sommarens satiriska hit ”The white lotus”.

Men i ett allt enormare tv-landskap, borde juryn börja dela sina gracer.

171 dramaserier. 118 komediserier. Och 61 mini- och antologiserier.

Totalt hade medlemmarna i Emmyjuryn alltså den nätta summan av 350 serier att ta i beaktande inför årets gala.

Lägger man sedan till diverse tävlingsprogram, talkshows, sketchserier, specialer, animerade program, realityprogram, dokumentärer och kortformsprogram, inser man att djungeln är ogenomtränglig.

Det får man ha i åtanke, när man läser årets nomineringar, och har frågor.

Men. Det är ändå anmärkningsvärt hur få serier nomineringarna är koncentrerade kring – trots att många kategorier har utökats med fler platser de senaste åren för att matcha den svällande mängden tv.

helskärm ”The white lotus” är nominerad.

HBO:s ”Succession” har totalt 25 nomineringar (då är även kategorierna som inte presenteras under det stora balunset den 12 september, utan på Creative arts-galan tidigare samma månad inräknade). Apples ”Ted Lasso” och HBO:s ”The white lotus” har 20 var.

När du väl har fått medlemskap i klubben är det för livet

Och medan topplistan är både förväntad och helt i sin ordning – framför allt ”Succession” förtjänar allt som kan vinnas – blir det nästan löjligt när man tittar på skådespelarkategorierna.

14 skådespelare är nominerade för ”Succession”, tio för ”Ted Lasso”, och åtta för ”The white lotus”. Det vill säga i princip varenda kotte som dök upp i bild.

Att Emmyjuryn skaffar sig favoriter som de sedan röstar på i så många kategorier de kan, i så många år de kan, är visserligen välkänt sedan gammalt. När du väl har fått medlemskap i klubben är det för livet, medan andra kan stånga sig blodiga mot dörren utan att komma in.

Men ju större utbudet av serier och ju fler platserna på nomineringslistorna blir, desto mer märkbart blir juryns tunnelseende.

helskärm ”Ted Lasso” är nominerad.

Därför kan nästan alla kandidater som av olika anledningar sticker ut och inte var 100 procent självklara kallas för pigga överraskningar. I år handlar det bland annat om att Netflix ”Squid game”, som första icke-engelskspråkiga serie någonsin, är med och tävlar om det tunga priset bästa dramaserie. Att serier som Apples ”Severance”, Hulus ”Only murders in the building”, ABC:s ”Abbott Elementary” och Showtimes ”Yellowjackets” tog sig in i racet med sina första säsonger. Och att Rhea Seehorn fick en fem i tolv-nominering för sin insats som Kim Wexler i AMC:s ”Better call Saul”.

Kommer osökt att tänka på förra årets ”Emily in Paris”-haver

Däremot kan man fråga sig på vilken planet Netflix ”Inventing Anna” kan anses vara en av årets höjdare.

Man kommer osökt att tänka på förra årets ”Emily in Paris”-haveri.

Och att Apples sydkoreanska konstverk ”Pachinko” – en av de senare årens mest fulländade tv-upplevelser – bara fick en nominering för sitt intro, är ett deppigt mysterium. Som pekar på att juryn fortfarande har svårt att ta till sig innehåll på andra språk, och bara tog notis om ”Squid game” för att… inte ens den som bor under en sten lyckades låta bli.



I Sverige ser du ”Only murders in the building” och ”Abbott Elementary” på Disney+, ”Yellowjackets” på Paramount+ och ”Better call Saul” på Netflix.

FJELLBORGS FAVORITER



check Kuppen

Miranda Otto är suverän i den här australiska dramakomedin om en brokig skara kvinnor som går ihop för att stjäla ett värdefullt halsband under ett barnkalas. Perfekt sommartittning, med ett klassperspektiv som påminner om ”The White Lotus”. Premiär på SVT Play den 18 juli.



check Black bird

Apple TV+ fortsätter att leverera storartat 2022. Dennis Lehanes verklighetsbaserade miniserie om hur en ung, snygg och stöddig knarklangare försöker vinna en seriemördares förtroende bakom gallret är en elegant och behärskad oas bland alla för långa och för dussinartade true crime-draman.



check The rehearsal

En unik, bisarr, smått briljant och häpnadsväckande ambitiös hybrid av obekväm humor, socialt experiment och reality, i vilken den kanadensiska komikern Nathan Fielder hjälper människor att repetera inför viktiga händelser och beslut i livet. Premiär den 16 juli på HBO Max.

