”Bodyguard” – intensivt spännande konspirationsthriller skapad av en mästare

TV-RECENSION Nu kommer "Line of duty"-skaparen Jed Mercurios braksuccé ”Bodyguard” till Sverige. En hårt spänd historia med fenomenalt tvära svängar, om terrorism, korruption, dubbelspel, makt, hämnd och farliga förbindelser.

Bodyguard

Netflix

Säsong 1

Av Jed Mercurio, med bl a Richard Madden, Keeley Hawes, Gina McKee, Sophie Rundle och Paul Ready.

POLITISK DRAMATHRILLER Nu kommer "Line of duty"-skaparen Jed Mercurios BBC-serie "Bodyguard", som gjorde braksuccé i Storbritannien tidigare i höstas, till Netflix.

Richard Madden (som spelade den olycksalige Robb Stark i "Game of thrones") gör huvudrollen som David Budd – en krigsveteran som lider av både posttraumatiskt stressyndrom och en havererad relation till sin fru (Sophie Rundle), och nu jobbar för en specialstyrka inom Londonpolisen. Efter att ha gjort en hjältemodig insats och stoppat en kvinnlig självmordsbombare (Anjli Mohindra) på ett tåg, får han i uppdrag att bli livvakt åt inrikesministern Julia Montague ("Line of dutys" Keeley Hawes). En hårdför, kylig och kontroversiell konservativ politiker vars politik och attityd David föraktar djupt efter sina erfarenheter som brittisk soldat i Afghanistan.

Stämningen mellan de två är initialt dålig, med andra ord, då David slits mellan plikt och övertygelse, och stämningen i landet är uppiskad och osäker och hotbilden mot Julia stor. Hoten kommer dessutom från fler håll än de omedelbart uppenbara, och följer gör en infekterad, hårt spänd historia med fenomenalt tvära svängar, om terrorism, korruption, dubbelspel, makt, hämnd och farliga förbindelser.

Det är tajt, plötsligt och svårt spännande, med ett kittlande inslag av skev åtrå, men "Bodyguards" verkliga styrka är att det inuti detta perfekt inslagna konspirationsthrillerpaket finns en smärtsam och varig botten av mental ohälsa och djupt trauma.

För David Budd är en annorlunda manlig actionhjälte. En sorts gråtande Jack Bauer i desperat behov av hjälp. En på ytan stoisk men på insidan helt trasig man – i en nation som också den mår dåligt.

"Bodyguard" ska tydligen ha haft fler tittare än något annat drama i brittisk tv på ett decennium – och det är inte förvånande.

Mercurio är en mästare.



”Bodyguard” har premiär på Netflix den 24 oktober.

