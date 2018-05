Sympatisk deckarserie från JK Rowlings magiska penna

Foto: BBC. Holliday Grainger och Tom Burke i ”C.B. Strike”.

TV 17 maj 2018 11:15

TV-RECENSION Den enbente sonen till en ökänd rockstjärna och en ryktbar groupie löser mordfall i London i nya ”C.B. Strike”. En deckare baserad på en serie böcker av ”Harry Potter”-författarinnan JK Rowling.

C.B. Strike

HBO Nordic

Del 1-3

Av Ben Richards och Tom Edge, med bl a Tom Burke, Holliday Grainger, Kerr Logan och Killian Scott.

DECKARE Kriminalböckerna om privatdeckaren Cormoran Strike och hans assistent Robin Ellacott, av författaren "Robert Galbraith", fick fin kritik men sålde tydligen inte speciellt bra. Tills det avslöjades av Galbraith var en pseudonym för "Harry Potter"-författarinnan JK Rowling – och försäljningen stack genom taket.

Fler böcker är på väg, men än så länge finns tre – "The cuckoo's calling", "The silkworm" och "Career of evil" – och av dem har BBC gjort sju avsnitt traditionell deckare med en kontemporär touch.

Tom Burke gör huvudrollen som den både fysiskt och psykiskt stukade Cormoran Blue Strike. Resultatet av den korta affären mellan en rockstjärna och en "supergroupie", som senare dog av heroinöverdos. Strike förlorade sitt ena ben som militärpolis i Afghanistan, och sadlade sedan om till privatdeckare, med protes, skral kassa och en kärlek till flaskan och mörka pubar.

Holliday Grainger spelar Robin Ellacott, som kommer in på Strikes stökiga kontor som tillfällig sekreterare, men visar sig ha oanade kvaliteter och med tiden snarare blir hans partner.

I de tre första delarna, som alltså är baserade på boken vars svenska titel är "Gökens rop", utreder de en fotomodells död, som har antagits vara ett självmord av polisen men när de väl börjar nysta i saken snarare verkar vara ett mord.

De många intrasslade i fallet är engagerande figurer, upplösningen är oväntad och finurlig, och både Burke och Grainger är perfekta i sina roller. Och just den vinnande kemin mellan de två är en av anledningarna till att "C.B. Strike" är så sympatisk tittning.

Annat som tilltalar är den specifika London-atmosfären, de många märkvärdiga, typiskt Rowlingska namnen, balansen mellan klassiskt och lite modernare kriminaldrama, och det faktum att man undviker att låta Strikes handikapp, trauman och laster definiera honom för mycket.

Något som annars verkar vara lätt hänt i den här genren.

En ospektakulär men himla trevlig och välskriven serie.



”C.B. Strike” har premiär på HBO Nordic den 18 maj.

Se det här också: Mer från JK Rowlings magiska penna får du i "The casual vacancy" på HBO Nordic. En miniserie från 2015 baserad på hennes svart komiska roman "Den tomma stolen".



Visste du att... Holliday Grainger även är aktuell i miniserien "Patrick Melrose", som också den är en nyhet på HBO Nordic?



Just nu... väntar alla "Harry Potter"-älskare och Rowling-fans på "Fantastiska vidunder: Grindelwalds brott", som har planerad biopremiär i november.

17 maj 2018 11:15