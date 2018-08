Bilder och premiärdatum – nu kommer Netflix nytolkning av ”Sabrina tonårshäxan”









1 av 3 | Foto: Netflix. Kiernan Shipka som Sabrina Spellman i nya ”Chilling adventures of Sabrina”.

TV 21 augusti 2018 11:00

Nyfiken på Netflix uppdaterade version av 90-talsserien "Sabrina tonårshäxan"?

Nu finns de första bilderna – och ett premiärdatum.

"Sabrina tånorshäxan" rullade under åren 1996-2003, med Melissa Joan Hart i titelrollen som häxan Sabrina Spellman. Och nu är det snart dags att kolla in Netflix nya, uppdaterade och mörkare version, som heter "Chilling adventures of Sabrina" och har "Mad men"-stjärnan Kiernan Shipka i huvudrollen.

Ovan ser du de första bilderna från serien, som är baserad på skaparen Roberto Aguirre-Sacasas (som också ligger bakom "Riverdale") egna serietidningar med samma namn från Archie Comics.

Serien, som beskrivs som en ny tolkning "fylld med skräck, övernaturliga inslag och såklart – häxkonst", följer hur Sabrina brottas med sin dubbla natur – hälften häxa och hälften dödlig – medan hon möter onda krafter som hotar henne, hennes familj och den "dagsljusvärld som människorna lever i".

Tonen ska ligga i linje med otäcka klassiker som "Rosemary's baby" och "Exorcisten", har man utlovat, och utöver Shipka finns bland andra Lucy Davis och Miranda Otto, som spelar fastrarna Hilda och Zelda (som spelades av Caroline Rhea och Beth Broderick i den gamla serien), på rollistan.



Premiär blir det på Netflix den 26 oktober, och så här ser promotionaffischen ut:

Foto: Netflix.

