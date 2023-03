Mejla Karolina Fjellborg

Så kan TV4 bromsa ”Masked singers” åldrande

Räkna med en och annan fint och twist den här säsongen

TV-KRÖNIKA Gruppnummer, wildcards och gästpanelister. Och kanske deltagare som skapar lite extra feta rubriker, om TV4 vågar.

”Masked singer” går att variera – och det kommer snart att behövas.

OBS! Spoilervarning figuren som åker ur veckans program nämns i texten

TV4:s fåniga men roliga fredagscirkus ”Masked singer” är tillbaka, och man får ju börja med att lyfta på hatten för de fortsatt fantastiska dräkterna.

Men också för Felix Herngren, som vid sidan av Nour El Refai hittills har varit klart sämst i panelen på att gissa vilka personer som gömmer sig bakom maskerna, men tog en skön revansch genom att sätta Skrothögen direkt, på ledtrådskombinationen missbrukshistoria och namnbyte. Mycket snyggt.

helskärm Juryn i Masked singer.

Och gissandet har knappast blivit enklare.

Förra säsongen började produktionen nämligen ta ut svängarna. En sjöjungfru med yppig byst visade sig vara en man (Yohio). Mjukglassen innehöll självaste programledaren för eftersnacket ”Unmasked singer” (Arantxa Álvarez). Och Spelmannen var inte bara två personer, utan två norrmän (Marcus och Martinus).

Och TV4 vill garanterat fortsätta att överraska med en och annan fint (vad ska man till exempel tro om T-Rex och Forskaren?), eftersom programmet riskerar att åldras snabbt om det inte utvecklas.

Redan nu kan man notera att samma namn bollas fram och tillbaka, och såvida man inte tänker byta ut panelisterna för att få in nytt blod, lär man hitta på något annat för att hålla det hela piggt.

helskärm David Hellenius leder programmet.

Ett sätt är såklart att plocka in kontroversiella och/eller oberäkneliga tävlande.

Den amerikanska versionen, som sänds på notoriskt konservativa Fox, chockade många våren 2020, när björnen som rappade Sir Mix-a-Lots ”Baby got back” visade sig vara den omstridda republikanska politikern Sarah Palin.

Säsongen därpå spontanröstade skådespelaren Mickey Rourke ut sig själv eftersom det var för varmt inne i hans Gremlin-huvud.

Och förra året blev panelisten Ken Jeong så arg när New Yorks före detta borgmästare och Trumps ex-advokat Rudy Giuliani bokstavligt talat dök upp som gubben i lådan, att han lämnade scenen.

Något säger mig i och för sig att TV4 inte är kanalen som vill ha just den typen av uppmärksamhet, så en introduktion av nya inslag och twistar ligger nog närmare till hands. Som att de tävlande får uppträda i grupper, att man tar in gästpanelister och att det kommer in ”wildcards”, alltså nya deltagare, en bit in i säsongen.

Man kan även tänka sig den knapp, eller buzzer, som har använts i vissa länders versioner, och kan användas av panelisterna när de känner sig extremt säkra på en gissning.

Gissar de rätt, måste deltagaren ta av masken direkt och de får extrapoäng. Är gissningen fel blir det poängavdrag.

Och sedan går det ju att göra spinoffer också.

”The masked dancer” (tänk ”Masked singer” möter ”Let’s dance”) började som ett skämt i Ellen DeGeneres talkshow, men blev sedan ett riktigt program, i både USA och England.

I England har även ”The masked singer: I’m a celebrity special” sänts. Alltså en hybrid av ”Masked singer” och realityserien ”I’m a celebrity… Get me out of here!”. Och liveturnéer har det också blivit på sina håll.

TV4 har med andra ord ett format som det går att jobba mer med än vad många kanske först trodde.

Även om vi uppenbarligen inte har den djupaste kändisbrunnen att ösa ur här i Sverige.