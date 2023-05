Mejla Karolina Fjellborg

Mental istid hotar i Hollywood

Därför är manusförfattarstrejken viktig – och oroande

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

TV-KRÖNIKA Hollywoods manusförfattare strejkar. Och vi borde bry oss.

För det värsta scenariot är inte att din favoritserie inte kommer tillbaka nästa år.

Det är att en total mental istid breder ut sig.

Detta har alltså hänt:

Den 2 maj gick Writers Guild of America (WGA), som representerar manusförfattare inom både film och tv, ut i strejk. Detta efter strandade förhandlingar med Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), som i sin tur representerar jättar som Amazon, Netflix, Disney, NBCUniversal, WarnerBros Discovery och Paramount Global.

helskärm Strejkvakter utanför anrika filmbolaget Paramount i Los Angeles. Så såg det ut förra gången Hollywoods manusförfattare gick ut i strejk 2007–2008. Arkivbild.

Väldigt kort sammanfattat handlar kärnan i bråket om förändrade, som i försämrade, löner, royalties och arbetsvillkor i spåren av streamingboomen.

En allt intensivare jakt på innehåll och svällande budgetar har nämligen inte lett till vare sig högre status, bättre betalt, en mer utvecklad kreativ process eller bättre karriärmöjligheter för manusförfattarna. Utan precis tvärtom.

Vilket är ironiskt speciellt när det gäller tv-serier, eftersom tv traditionellt sett, till skillnad från film, har varit ”skribentens medium”.

Utan David Simon, ingen ”The wire”. Utan David Chase, ingen ”Sopranos”. Utan Matthew Weiner, ingen ”Mad men”.

helskärm Christina Hendricks som Joan Harris och Jon Hamm som Don Draper i ”Mad Men”.



Att Hollywoods manusförfattare (hela 97,85 procent av WGA:s medlemmar röstade för en strejk) nu talar om svårigheter att försörja sig, om att streamingjättarna har skapat en gig-ekonomi, om att yrket har devalverats, och om en ren existenskris för deras skrå, kommer visserligen inte som någon chock.

Man har haft på känn att det har gått lite fort på sistone. Att allt fler serier slafsas ihop mest för att konsumeras av massorna medan de scrollar på sina mobiler. Och att hantverket har blivit lidande.

Men det är bekymrande att få det så här svart på vitt, och den här strejken riskerar att få följder som gör vare sig manusförfattarna eller mänskligheten några tjänster.

helskärm Blir det ännu mer ”The Kardashians”?



Det fick den förra, som varade i tre månader 2007-2008 och resulterade i en flodvåg av reality. Familjen Kardashian poppade upp, Donald Trump fick förlängt förtroende som realitystjärna hos NBC, och världen blev inte så lite dummare på kuppen.

Då handlade en av nyckelfrågorna om villkoren för ”ny media”. Det vill säga innehåll skrivet för internet, som inte var en jättegrej då men däremot är dominerande nu.

Vilket alltså har lett till nuvarande konflikt.

Och den här gången står ännu mer på spel – för nu finns det en annan knoppande teknik, som kan få dystopiska konsekvenser.

helskärm ”Vintern kommer” hälsar Jon Snow i ”Game of thrones”.



AI är visserligen inte riktigt ”där än”. Men mycket lär hända de närmaste åren, och redan nu ser WGA nödvändigheten i att kräva en framtida reglering av det överhängande hotet.

Risken på kort sikt är nämligen att AI används för att generera en idé, eller till och med ett helt manus, som en manusförfattare sedan får ”bearbeta” för en billig peng. Eller tvärtom att en manusförfattare får sälja bara sin idé, som sedan blir grunden för ett AI-skrivet manus.

Risken på lång sikt är, antar jag, att AI mer eller mindre sköter rubbet.

Och, ännu värre, att marknaden inte kommer att bry sig.

Som manusförfattarna bakom 2010-talets mest muskulösa tv-fenomen sade:

Vintern kommer.

helskärm Corey Mylchreest som kung George och India Amarteifio som drottning Charlotte i "Familjen Bridgerton: Drottning Charlotte".

