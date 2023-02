Mejla Jan-Olov Andersson

Trots en formsvacka tog favoriterna en överlägsen seger

Jan-Olov Andersson om semifinalen i ”På spåret”

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Bästa duon i ”På spåret” hade en formsvacka.

Det säger något om hur överlägsna de är, när de ändå utklassade motståndarna i semifinalen.



Man har det lite på känn:

När Cecilia Düringer och Jonatan Unge sitter i den andra buren, är det som att motståndarna känner sig besegrade redan från början. Som att de har ett psykologiskt underläge.

Statistiken visar att det faktiskt är så.

Düringer/Unge har tidigare egentligen bara gjort en, poängmässigt, svag match. Det var debuten i fjol, när de ”bara” – ordet ”bara” stämmer i det här fallet enbart in på just dem – skrapade ihop 33 poäng. -betyg, varken mer eller mindre. Det spelade ingen roll den gången, då de mötte ett av senare säsongers svagaste lag, Patrik Arve/Irena Pozar, som fick nöja sig med 24 poäng.

helskärm Semifinal i ”På spåret”.

Resten av sin debutsäsong krossade Düringer/Unge allt motstånd. Hade 51, 44 och 44 poäng. Medan motståndarna i de matcherna var chanslösa med 22, 24 och 28 poäng.

Nu har förra säsongens mästare vunnit sina gruppspelsmatcher med solklara 46-20 och 44-29.

Nu blev det också en storseger då debutanterna Niklas Källner/Lena Nordlund, som har imponerat tidigare, var helt under isen, till och med sämre än slagpåsarna Hasse Aro/Camilla Läckberg, och fick säsongens lägsta poäng, 19.

Att vinna med 35-19 när Jonatan Unge är lite ur form (nybliven småbarnspappa, lite sömn) är ju inte så dåligt…

helskärm Niklas Källner och Lena Nordlund.

Så bra var lagen:

Niklas Källner/Lena Nordlund. Han är journalist, programledare och författare. För många blev han känd som reportern med det långa mikrofonstativet i ”Skavlan”. Sedan som programledare, ihop med Kattis Ahlström, i SVT:s ”Arvinge okänd”. Hon är journalist och radioprogramledare, framför allt känd från radions vetenskapsprogram.

Svaga på delfrågorna, svaga på resmålen. Visst behövde de chansa på tredje resmålet, men hade de haft is i magen och lugnat sig till åtta poäng, hade de kanske klippt Casablanca. Det finns dessutom ytterligare ett par, tre städer man mer förknippar med Marocko än huvudstaden Rabat.

helskärm Cecilia Düringer och Jonatan Unge.

Cecilia Düringer/Jonatan Unge. Hon är lärare, läroboksförfattare och programledare för ”P3 Historia” sedan starten 2017. Han är ståuppkomiker, poddare och har varit skådespelare i flera komiska tv-serier. Är också provokativ krönikör i Aftonbladet. Tillsammans vann de förra säsongen av ”På spåret”.

Ursvag start, tog bara två poäng på första resmålet Trollhättan. Men efter första delfrågan tog de ledningen och gick sedan sakta men säkert ifrån. När de skickligt prickade in Rio de Janeiro nästan exakt på kartan i Närmast vinner, var loppet kört för motståndarna.

helskärm Benny Andersson.

Så bra var musiken:

Benny Anderssons orkester. Instrumentala ”Jalopy”, ursprungligen inspelad av The Kermit & his Orchestra 1954, är ju som skräddarsydd för den sättningen den här orkestern har. Men jag är inte säker på att andra band dessutom hade kunnat glida fram-och-tillbaka till en storbandssvängig version av Beatles ”Drive my car” med Icona Pop vid sångmikrofonerna på ett så elegant sätt.

helskärm Icona Pop.

Att tolka en av Lady Gagas mest kända låtar, ”Bad romance”, gör lätt att det kan dofta karaoke om tilltaget. Inte här, inte. Bra sång av Icona Pop-duon Aino Jawo och Caroline Hjelt och ett fräckt arrangemang. Fast det där att Benny Andersson skulle spela tumpiano kändes lite… sökt.

helskärm Fredrik Lindström och Kristian Luuk.

Några andra spaningar:

Nu har vi en slamkrypare här, tänkte jag, när Kristian Luuk frågade vilket tv-program som låten Benny Anderssons orkester spelade var signatur till. Det är ju till radioprogrammet ”Sveriges bilradio” med CeGe Hammarlund (1921-2006) som den var signatur under många år, 1956-1973. Jag hade pinsamt nog glömt bort att Bosse ”Bildoktorn” Andersson återanvände musiken till sitt tv-program 2003-2005.

Att en ung Håkan Hellström på resa i Rio de Janeiro fick illustrera platsen som skulle prickas in i Närmast vinner… var det en subtil hälsning till honom att ”nu får du fan ställa upp här som artist nästa säsong”?