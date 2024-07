Uppgifter: Che plockas bort från ”And just like that”

Källor: Rollfiguren ”irriterar fansen”

Uppdaterad 2024-02-27 | Publicerad 2024-01-18

Rollfiguren Che plockas bort från ”Sex and the city”-spinoffen ”And just like that”, enligt uppgifter till Daily mail.

Skådespelaren Sara Ramirez antyder i ett Instagraminlägg att hen sparkats på grund av sitt engagemang för palestinier i Gaza.

Den omdiskuterade rollfiguren Che Diaz kommer inte att finnas kvar när ”And just like that” kommer tillbaka med en tredje säsong.

Enligt källor till Daily mail har skaparna bestämt sig för att sparka skådespelaren Sara Ramirez, 48, eftersom de tycker att karaktären är ”slöseri med tid” och ”irriterar fansen”.

Stöttar Palestina

Men Ramirez själv har en annan bild av vad som hänt. I ett Instagraminlägg som publicerades på onsdagen antyder Ramirez att hen plockats bort från HBO-serien på grund av sitt engagemang för kriget i Gaza.

”Vår bransch är så motsägelsefull. Samtidigt som de delar ut priser skriver castingagenter svarta listor över skådespelare och arbetare som postar något för att stötta palestinier i Gaza för att försäkra sig om att de inte kommer att jobba igen. Medan de lyfter några av sina egna kunder som har stått upp emot det här folkmordet, sparkar de och låter andra som har mindre plattformar gå”, skriver hen.

”Hade inget värde längre”

Källor säger dock till Daily mail att skådespelarens uttalanden om kriget inte har med saken att göra.

– Sara fick inte sparken på grund av sitt stöd för Palestina och vapenvilan. Sara fick sparken eftersom Che inte tillförde något till serien längre. De har varit på väg att plocka bort hen sedan förra säsongen. Sedan Che och Miranda gjorde slut hade rollfiguren inget värde längre och fans tyckte att hen var irriterande, säger en uppgiftslämnare till tidningen.

Che Diaz var rollfiguren Miranda Hobbes nya kärlek i tv-serien, men paret bröt upp i säsong två. Den tredje säsongen av ”And just like that” har premiär 2025.