Nytt i november! 18 sköna tv-serier för höstmyset

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 30 oktober 2020 kl. 12.42

Foto: Netflix/Showtime/SVT. ”The crown”, ”On becoming a god in Central Florida” och ”Dips”.

Gangstrar, mördare, kungligheter och en katastrofalt bakfull flygvärdinna.

Alexander Skarsgård med lustig frisyr, en ny svensk Netflix-höjdare och ett historiskt skådespel på latin.

Här är 18 trevliga tv-serienyheter i november.

On becoming a god in Central Florida



En satirisk svart komedi, som utspelar sig i en förort till Orlando 1992. Kirsten Dunst spelar huvudrollen som Krystal Stubbs; en före detta skönhetsdrottning och nu stretande småbarnsmamma som bestämmer sig för att lyckas som försäljare för ett sektliknande pyramidspelsföretag. Alexander Skarsgård gör en kort men naggande god roll som hennes hockeyfriserade make, som är besatt av att bli rik men går ett brutalt öde till mötes.

Paramount+, 1 november

Kärlek & anarki



En rolig och överlag mycket lyckad svensk Netflix-serie av Lisa Langseth. Med Ida Engvoll som en konsult som har i uppdrag att modernisera och digitalisera ett gammalt anrikt bokförlag, men inleder en skruvad utmaningslek med förlagets udda, unga it-tekniker Max (Björn Mosten) – och börjar uppträda mindre proffsigt.

Netflix, 4 november

Romulus



Trailern (som tyvärr saknar undertexter) för den här italienska serien lovar ett storslaget historiskt drama – på latin. Serien utspelar sig 800 år f Kr och berättar legenden om Roms grundare och första kung Romulus.

HBO Nordic, 7 november

Des



Verklighetsbaserad brittisk kriminalthriller i tre delar med David Tennant som den skotske seriemördaren Dennis Nilsen, som mördare minst tolv pojkar och unga män under åren 1978-1983.

C More, 9 november

Moonbase 8



Ny komediserie med Fred Armisen, Tim Heidecker och John C Reilly som tre hopplösa astronauter som håller till i Nasas månbas-simulator i öknen, och hoppas på att bli utvalda till att få åka till månen.

HBO Nordic, 9 november

Industry



Lena Dunham har regisserat det första avsnittet av den här serien om en grupp unga och hungriga typer som tävlar om ett begränsat antal permanenta platser på en investmentbank i London. En hel del sex, droger och vassa armbågar.

HBO Nordic, 10 november

Gangs of London



Snygg och våldsam gangsterserie om hur maktkampen mellan diverse olika kriminella organisationer tilltar efter att stadens mäktigaste boss blir mördad och sonen tar över. Med bland andra Joe Cole från ”Peaky Blinders” och Michelle Fairley från ”Game of thrones”.

C More, 10 november/TV4, 24 november

Dips



Marie Agerhälls och Jesper Rönndahls härliga humorserie är tillbaka med en andra säsong, som börjar med att de tre inkompetenta diplomaterna Mimmi, Fanny och Jens är kidnappade i Afghanistan.

SVT, 13 november

Foto: Karl Nordlund/SVT. ”Dips”.

Midas män



Spansk thriller som utspelar sig i dagens Madrid, men är inspirerad av Jack Londons novell ”The minions of Midas” från 1901. Om hur en rik affärsman får utpressningsbrev med hot om att slumpvis utvalda människor kommer att dö om han inte betalar.

Netflix, 13 november

The trip to Greece



Steve Coogan och Rob Brydon äter och pratar sig vidare genom Europa i den fjärde, och förmodat sista, delen av deras ”The trip”-serie, som började i England och sedan fortsatte till Italien och Spanien och nu alltså avslutar i Grekland. (Den kortare filmversionen hade premiär i maj.)

C More, 13 november

Jakten på en mördare



Drama i sex delar i regi av Mikael Marcimain, baserat på Tobias Barkmans reportagebok. Serien tar avstamp i mordet på tioåriga Helén Nilsson i Hörby 1989, och följer sedan den spaningsgrupp som löste flera kvinnomord i nordvästra Skåne och till slut även lyckades klara upp Helén-fallet.

SVT, 15 november



The crown



Den fjärde säsongen av Peter Morgans kungahusdrama ”The crown” täcker åren 1979-1990. Olivia Colman, Tobias Menzies och Helena Bonham Carter spelar, precis som i den förra säsongen, drottning Elizabeth II, prins Philip och prinsessan Margaret, medan Emma Corrin gör entré som Diana och Gillian Anderson spelar Margaret Thatcher.

Netflix, 15 november

Murder on Middle Beach



True crime-dokumentär i fyra avsnitt av Madison Hamburg, som försöker lösa mordet på sin egen mamma. Ett mord som begicks i en välmående del av Connecticut 2010 och aldrig klarades upp.

HBO Nordic, 16 november



His dark materials



HBO:s och BBC:s filmatisering av Philip Pullmans ”Den mörka materian”-trilogi fortsätter med en andra säsong. Med Dafne Keen, James McAvoy och Ruth Wilson.

HBO Nordic, 17 november

Friheten



Lars Ranthe och Lene Maria Christensen är tillbaka som det gifta paret Erik och Nina – som lever i skarven mellan trygg och tråkig förortstristess och en mer spännande tillvaro som svindlare – i en andra säsong av Viaplays danska dramakomedi ”Friheten”.

Viaplay, 22 november

Foto: Viaplay. ”Friheten”.

Professionals



Actiondrama med bland andra Brendan Fraser och ”Smallville”-stjärnan Tom Welling, om ”internationellt spionage och sabotage inom rymdraketsbranschen”.

Viaplay, 23 november

The flight attendant



Miniserie med ”The big bang theory”-stjärnan Kaley Cuoco i huvudrollen som en flygvärdinna som vaknar upp bakfull på ett hotellrum i Bangkok, med en död kropp bredvid sig och en minneslucka modell avgrundsdjup.

HBO Nordic, 26 november

30 coins



Ett spanskt skräckdrama om en präst (Eduard Fernández), tillika exorcist, boxare och ex-fånge, som tar jobb i en avlägsen liten by och hoppas på att få glömma och glömmas bort. Men hans förflutna och hans fiender kommer i kapp honom, och underliga saker börjar hända i staden.

HBO Nordic, 29 november

