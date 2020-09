De vinner priserna på Emmygalan i natt

Aftonbladets experter tippar pristagarna

Av: Jan-Olov Andersson , Karolina Fjellborg

Publicerad: 20 september 2020 kl. 09.00

Foto: HBO/Apple TV+/HBO. Regina King i ”Watchmen”, Jennifer Aniston i ”The Morning Show” och Kieran Culkin i ”Succession”.

Natten mot måndag är det dags för Emmygalan 2020, där det gångna årets bästa tv-serier och finaste skådespelarinsatser prisas.

Galan, som sänds i TV4 Play med start kl 01.30, leds av Jimmy Kimmel från Staples Center i Los Angeles.

Aftonbladets Jan-Olov Andersson och Karolina Fjellborg tippar vinnarna.

Foto: HBO. ”Succession”.

BÄSTA DRAMASERIE



”Better call Saul”, AMC

”The crown”, Netflix

”The handmaid's tale”, Hulu

”Killing Eve”, BBC America

”The mandalorian”, Disney+

”Ozark”, Netflix

”Stranger things”, Netflix

”Succession”, HBO



JOA: Med personliga favoriten ”Big little lies” inte ens nominerad, tror och håller jag på de härliga konflikterna i medieimperiet i ”Succession”.

KF: ”Succession” håller tveklöst högst klass och borde därför vara en självklar vinnare. Den serien kommer att sälla sig till HBO:s klassiker, om den inte redan har gjort det.



Foto: Pop TV. ”Schitt's Creek”.

BÄSTA KOMEDISERIE



”Curb your enthusiasm”, HBO

”Dead to me”, Netflix

”The good place, NBC

”Insecure”, HBO

”The Kominsky method”, Netflix

”The marvelous mrs Maisel”, Prime Video

”Schitt's Creek”, Pop TV

”What we do in the shadows”, FX



JOA: Jag är så gubbjävlig att jag fortfarande gillar Larry David i ”Curb your enthusiasm”. Men här är väl ”The marvelous mrs Maisel” storfavorit.

KF: ”The marvelous mrs Maisel” är alltid en möjlig, till och med sannolik, vinnare av de priser den är nominerad till. Men jag tror att det är ”Schitt's Creeks” år i år. Emmyjuryn insåg dess storhet sent, och lär nu passa på att ösa priser över den sista säsongen.

Foto: HBO. ”Succession”.

BÄSTA MINISERIE



”Little fires everywhere”, Hulu

”Mrs America”, FX

”Unbelievable”, Netflix

”Unorthodox”, Netflix

”Watchmen”, HBO



JOA: Har pinsamt nog inte sett storfavoriten ”Watchmen”. Håller därför på ”Unorthodox”, både underhållande, provokativ och tankeväckande. Och här borde ju ”Normala människor” varit nominerad.

KF: Det blir ”Watchmen”. Och HBO:s djärva och komplicerade serie förtjänar absolut priset, även om Netflix serievåldtäktsmansjakt ”Unbelievable” fick mig att känna mer.

Foto: Netflix. Jason Bateman i ”Ozark”.

BÄSTA MANLIGA HUVUDROLL, DRAMA



Jason Bateman, ”Ozark”

Sterling K Brown, ”This is us”

Steve Carell, ”The Morning Show”

Brian Cox, ”Succession”

Billy Porter, ”Pose”

Jeremy Strong, ”Succession”



JOA: Kanske tar ”Succession”-skådespelarna Jeremy Strong och Brian Cox ut varandra, så Jason Bateman vinner för ”Ozark”. Alla värdiga vinnare.

KF: Jag tror inte att man helt ska räkna ut Jason Bateman, men ”Succession” är den betydligt starkare serien så jag tror och hoppas på Jeremy Strong.

Foto: Apple TV+. Jennifer Aniston i ”The Morning Show”.

BÄSTA KVINNLIGA HUVUDROLL, DRAMA



Jennifer Aniston, ”The Morning Show”

Olivia Colman, ”The crown”

Jodie Comer, ”Killing Eve”

Laura Linney, ”Ozark”

Sandra Oh, ”Killing Eve”

Zendaya, ”Euphoria”



JOA: Laura Linney i ”Ozark” är favorit, jag tycker det vore kul om Zendaya vann för ”Euphoria”. Fräckaste nya serien.

KF: Hård konkurrens här, men tv-älsklingen Anistons comeback smäller högst, tror jag.

Foto: Netflix. Michael Douglas i ”The Kominsky method”.

BÄSTA MANLIGA HUVUDROLL, KOMEDI



Anthony Anderson, ”Black-ish”

Don Cheadle, ”Black Monday”

Ted Danson, ”The good place”

Michael Douglas, ”The Kominsky method”

Eugene Levy, ”Schitt's Creek”

Ramy Youssef, ”Ramy”



JOA: Följer bara ”The Kominsky method”, så det vore larvigt att hålla på någon annan än Michael Douglas.

KF: Jag tror som sagt stenhårt på allt relaterat till ”Schitt's Creek” i år, så jag säger Eugene Levy. Potentiellt hot: legendaren Ted Danson.



Foto: Netflix. Christina Applegate i ”Dead to me”.

BÄSTA KVINNLIGA HUVUDROLL, KOMEDI



Christina Applegate, ”Dead to me”

Rachel Brosnahan, ”The marvelous mrs Maisel”

Linda Cardellini, ”Dead to me”

Catherine O'Hara, ”Schitt's Creek”

Issa Rae, ”Insecure”

Tracee Ellis Ross, ”Black-ish”



JOA: Var är Pamela Adlon för ”Better things”? Skandal att hon inte är nominerad. Håller på Issa Rae för personliga serien ”Insecure”.

KF: Catherine O'Hara. Annars: Christina Applegate.

Foto: Hulu. Paul Mescal i ”Normala människor".

BÄSTA MANLIGA HUVUDROLL, MINISERIE/TV-FILM



Jeremy Irons, ”Watchmen”

Hugh Jackman, ”Bad education”

Paul Mescal, ”Normala människor"

Jeremy Pope, ”Hollywood”

Mark Ruffalo, ”I know this much is true”



JOA: Ett stenhårt race mellan Hugh Jackman, Mark Ruffalo och Paul Mescal. Alla är värdiga vinnare. Tycker den sistnämnda ändå ska få priset, för sin känsliga unga student i ”Normala människor”.

KF: Att ”Normala människor” stängdes ute ur bästa miniserie-racet var mycket konstigt. Men här har serien i alla fall en trolig vinst, även om både Jackman och Ruffalo (som briljerade i dubbla roller i ”I know this much is true”) är tuffa konkurrenter för Mescal.

Foto: Netflix. Shira Haas i ”Unorthodox”.



BÄSTA KVINNLIGA HUVUDROLL, MINISERIE/TV-FILM



Cate Blanchett, ”Mrs America”

Shira Haas, ”Unorthodox”

Regina King, ”Watchmen”

Octavia Spencer, ”Self made”

Kerry Washington, ”Little fires everywhere”



JOA: Shira Haas är fullständigt suverän i ”Unorthodox”. Men rättvisan segrar inte alltid, hon får svårt mot Regina Kings och Cate Blanchetts kändisskap och popularitet i branschen.

KF: Det är nästan så att jag äter upp en hatt i min närhet om inte Oscarvinnaren och ständiga Emmy-favoriten Regina King vinner denna.

Foto: HBO. Kieran Culkin i ”Succession”.

BÄSTA MANLIGA BIROLL, DRAMA



Nicholas Braun, ”Succession”

Billy Crudup, ”The Morning Show”

Kieran Culkin, ”Succession”

Mark Duplass, ”The Morning Show”

Giancarlo Esposito, ”Better call Saul”

Matthew Macfadyen, ”Succession”

Bradley Whitford, ”The handmaid's tale”

Jeffrey Wright, ”Westworld”



JOA: Tror att Kieran Culkin bidrar till att detta blir en fin kväll för ”Succession”-gänget.

KF: Den här är svår. Jag satsar på Kieran Culkin, som också är min personliga favorit. Men kollegan Matthew Macfadyen och kanske framför allt ”The Morning Shows” Billy Crudup kan slå ut honom.

Foto: Netflix. Helena Bonham Carter i ”The crown”.

BÄSTA KVINNLIGA BIROLL, DRAMA:



Helena Bonham Carter, ”The crown”

Laura Dern, ”Big little lies”

Julia Garner, ”Ozark”

Thandie Newton, ”Westworld”

Fiona Shaw, ”Killing Eve”

Sarah Snook, ”Succession”

Meryl Streep, ”Big little lies”

Samira Wiley, ”The handmaid's tale”



JOA: Bara det faktum att Meryl Streep gör tv, i ”Big little lies”, kan mycket väl räcka till vinst.

KF: Många finfina namn men jag tror att det står mellan Helena Bonham Carter och Sarah Snook. Och kanske att det blir Snook som går bet.

Foto: Pop TV. Dan Levy i ”Schitt's Creek”.

BÄSTA MANLIGA BIROLL, KOMEDI



Mahershala Ali, ”Ramy”

Alan Arkin, ”The Kominsky method”

Andre Braugher, ”Brooklyn nine-nine”

Sterling K Brown, ”The marvelous ms Maisel”

William Jackson Harper, ”The good place”

Dan Levy, ”Schitt's Creek”

Tony Shalhoub, ”The marvelous ms Maisel”

Kenan Thompson, ”Saturday night live”



JOA: Dan Levy (”Schitt's Creek”) var så irriterande jobbig i HBO-filmen ”Coastal elites” att jag slutar titta på tv om han vinner. Så: Vem som helst utom han.

KF: Jag hatade också Dan Levy i haveriet ”Coastal elites”, men i ”Schitt's Creek”, som han dessutom är hjärnan bakom, är han lysande. Så han bör vinna denna.

Foto: HBO. Yvonne Orji i ”Insecure”.

BÄSTA KVINNLIGA BIROLL, KOMEDI



Alex Borstein, ”The marvelous mrs Maisel”

D'Arcy Carden, ”The good place”

Betty Gilpin, ”GLOW”

Marin Hinkle, ”The marvelous ms Maisel”

Kate McKinnon, ”Saturday night live”

Annie Murphy, ”Schitt's Creek”

Yvonne Orji, ”Insecure”

Cecily Strong, ”Saturday night live”



JOA: Här kan Yvonne Orji fullborda en dubbelseger för ”Insecure”. Men vad vet jag, har för dålig koll på de andra serierna.

KF: Alex Borstein, Yvonne Orji eller Annie Murphy, det är frågan. Borstein vann både 2018 och 2019 och kan mycket väl göra det igen. Men en vinst för någon av de andra två skulle kännas lite piggare.

Foto: Netflix. Dylan McDermott i ”Hollywood”.

BÄSTA MANLIGA BIROLL, MINISERIE/TV-FILM



Yahya Abdul-Mateen, ”Watchmen”

Jovan Adepo, ”Watchmen”

Tituss Burgess, ”Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the reverend”

Louis Gossett Jr, ”Watchmen”

Dylan McDermott, ”Hollywood”

Jim Parsons, ”Hollywood”



JOA: ”Hollywood” var underhållande kitsch. Så: Dylan McDermott får min röst.

KF: Oj vad svårt. Emmyjuryn älskar ju Jim Parsons, och han var väldigt bra i ”Hollywood”. Men ”Watchmen” är ju het som lava i år. Många verkar tro på Yahya Abdul-Mateen men jag håller en tumme för veteranen Louis Gossett Jr.

Foto: Netflix. Toni Collette i ”Unbelievable”.

BÄSTA KVINNLIGA BIROLL, MINISERIE/TV-FILM



Uzo Aduba, ”Mrs America”

Toni Collette, ”Unbelievable”

Margo Martindale, ”Mrs America”

Jean Smart, ”Watchmen”

Holland Taylor, ”Hollywood”

Tracey Ullman, ”Mrs America”



JOA: Toni Collette i ”Unbelievable” skulle jag snarare kalla för huvudroll. Desto större skäl att ge henne priset, då.

KF: ”Unbelievable” förtjänar att vinna något. Men spelade verkligen Toni Collette en biroll? Och varför är inte Merritt Wever, som var ännu bättre, nominerad någonstans? Förvirrat, anser jag och tippar därför hellre på Jean Smart.

Emmygalan 2020 sänds live natten mot måndag den 21 september på TV4 Play. Galan börjar klockan 02.00, och förgalan 01:30. Galan går även att se på TV4 Play i efterhand.

