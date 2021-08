Alldeles förtjusande true crime-humor

Steve Martins ”Only murders in the building” är perfekt som höstmys

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

helskärm Selena Gomez, Martin Short och Steve Martin i ”Only murders in the building”.

TV-RECENSION ”Only murders in the building” är inte vad jag trodde att den skulle vara och kanske inte allt den hade kunnat vara. Men det är en serie som är lite för förtjusande för att nagelfara.



Only murders in the building

Disney+

Del 1-8

Av Steve Martin och John Hoffman, med bl a Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez , Aaron Dominguez, Amy Ryan, Nathan Lane, Da’Vine Joy Randolph, Sting.

KOMEDIMYSTERIUM True crime-parodi, mordmysterium, en tribut till ett klassiskt New York – och en melankolisk begrundan över storstadens kollektiva isolering.

”Only murders in the building” är en charmerande blandning av allt det.

När brandlarmet går i the Arconia, och det stora och exklusiva, men åldrade, lägenhetshuset på Manhattan måste utrymmas, inser tre av de boende att de delar samma besatthet av true crime-podden ”All is not OK in Oklahoma”. Och när en annan granne strax därefter hittas död, och polisen antar att det rör sig om ett självmord, bestämmer de sig för att själva nysta i saken, och starta podcasten ”Only murders in the building” om sin amatörutredning.

Och plötsligt har tre vilsna och ensamma själar – en föredetting till tv-stjärna (Steve Martin), en Broadway-regissör på dekis (Martin Short) och en syrlig generation Y-typ som egentligen är alldeles för ung för att bo i huset (Selena Gomez) – bildat en udda men hyfsat fungerande deckartrio.

Både fåniga och ledsamma, satiriska men varma ”Only murders in the building” lyckas med det inte helt lätta tricket att göra sig lustig över true crime-genren samtidigt som den tar sitt eget mysterium på allvar. Och likt alla genrens bästa följetonger, avslutar den varje avsnitt med ett avslöjande eller en twist som garanterar fortsatt uppmärksamhet.

Att se veteranerna Martin och Short tillsammans är en fröjd, även om de bitvis får ägna sig åt onödigt bred och upprepande komedi. Och Gomez överraskar som deras idealiska, ironiska tredje part.

Hon har ett sätt att leverera menande blickar och ironiska repliker på som visar generationsklyftan på ett tydligt men empatiskt sätt.

Dessutom: stjärnor som Sting och Tina Fey i oväntade gästspel, härligt inbodda inomhusmiljöer och en hel del kreativa val (ett avsnitt är till exempel till stora delar skildrat ur en döv mans perspektiv).

Ett perfekt höstmys.



”Only murders in the building” har premiär på Disney+ den 31 augusti.

