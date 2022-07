Här är de nominerade till Emmygalan 2022 – Alexander Skarsgård kan vinna

”Euphoria”, ”Squid game” och ”Stranger things” tävlar mot varandra

helskärm Alexander Skarsgård i ”Succession”.

Här är de nominerade till tv-världens största pris.

På tisdagen presenterade Emmygalan hela listan.

Alexander Skarsgård är nominerad för sin roll i ”Succession”.

Vilken tv-serie är årets bästa – och vilka skådespelare har gjort starkast avtryck?

Den 12 september går årets Emmy awards av stapeln i USA.

På tisdagen presenterades årets nomineringar – och en av de utvalda är svenske Alexander Skarsgård, 45. I senaste säsongen av ”Succession” spelar han Lukas Matsson, en rik svensk entreprenör. För den insatsen nomineras han till bästa manliga gästroll i en dramaserie.

”Succession” (HBO Max) fick totalt 25 nomineringar. Tv-serien om en rik och hänsynslös familj vann sju Emmystatyetter 2020, inklusive bästa dramaserie.

”Squid game” blir historisk

Koreanska succéserien på Netflix, ”Squid game”, blir historisk som första icke-engelskspråkiga serie att nomineras i dramakategorin. Den fick hela 13 nomineringar.

”Ted Lasso” dominerar komedikategorin med 20 nomineringar och har möjlighet att ta hem sin andra utmärkelse som bästa komediserie. Till andra toppnominerade hör ”White lotus”, som också fick 20 nomineringar och komediserierna ”Hacks” och ”Only murders in the building” med 17 nomineringar var.

helskärm ”Ted Lasso” är nominerad.

helskärm Zendaya i ”Euphoria”.

helskärm ”The white lotus” är nominerad.

Här är alla nominerade (listan uppdateras)

Bästa dramaserie

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Squid Game

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

Bästa komediserie

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

Bästa miniserie eller antologiserie

Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

Pam & Tommy

The White Lotus

Bästa kvinnliga skådespelare i en dramaserie

Jodie Comer, Killing Eve

Laura Linney, Ozark

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Sandra Oh, Killing Eve

Reese Witherspoon, The Morning Show

Zendaya, Euphoria

Bästa manliga skådespelare i en dramaserie

Jason Bateman, Ozark

Brian Cox, Succession

Lee Jung-jae, Squid Game

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Jeremy Strong, Succession

Bästa kvinnliga skådespelare i en komediserie

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Issa Rae, Insecure

Jean Smart, Hacks

Bästa manliga skådespelare i en komediserie

Bill Hader, Barry

Donald Glover, Atlanta

Nicholas Hoult, The Great

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Bästa kvinnliga skådespelare i en miniserie, antologiserie eller tv-film

Toni Collette, The Staircase

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam & Tommy

Sarah Paulson, Impeachment: American Crime Story

Margaret Qualley, Maid

Amanda Seyfried, The Dropout

Bästa manliga skådespelare i en miniserie, antologiserie eller tv-film

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Oscar Isaac, Scenes from a Marriage

Michael Keaton, Dopesick

Himesh Patel, Station Eleven

Sebastian Stan, Pam & Tommy

Bästa kvinnliga biroll i en dramaserie

Patricia Arquette, Severance

Julia Garner, Ozark

Jung Ho-yeon, Squid Game

Christina Ricci, Yellowjackets

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith Cameron, Succession

Sarah Snook, Succession

Sydney Sweeney, Euphoria

Bästa manliga biroll i en dramaserie

Nicholas Braun, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Park Hae-soo, Squid Game

Matthew Macfayden, Succession

John Tuturro, Severance

Christopher Walken, Severance

Oh Yeong-su, Squid Game

Bästa kvinnliga gästroll i en dramaserie

Hope Davis, Succession

Marcia Gay Harden, The Morning Show

Martha Kelly, Euphoria

Sanaa Lathan, Succession

Harriet Walter, Succession

Lee You-mi, Squid Game

Bästa manliga gästroll i en dramaserie

Adrien Brody, Succession

James Cromwell, Succession

Colman Domingo, Euphoria

Arian Moayed, Succession

Tom Pelphrey, Ozark

Alexander Skarsgard, Succession

Bästa manliga biroll i en komediserie

Anthony Carrigan, Barry

Brett Goldstein, Ted Lasso

Toheeb Jimoh, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Tony Shaloub, The Marvelous Mrs. Maisel

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Bowen Yang, Saturday Night Live

Bästa kvinnliga biroll i en komediserie

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Hannah Einbinder, Hacks

Janelle James, Abbott Elementary

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Sarah Niles, Ted Lasso

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Bästa manliga gästroll i en komediserie

Jerrod Carmichael, Saturday Night Live

Bill Hader, Saturday Night Live

James Lance, Ted Lasso

Nathan Lane, Only Murders in the Building

Christopher McDonald, Hacks

Sam Richardson, Ted Lasso

Bästa kvinnliga gästroll i en komediserie

Jane Adams, Hacks

Harriet Sansom Harris, Hacks

Jane Lynch, Only Murders in the Building

Laurie Metcalfe, Hacks

Kaitlin Olson, Hacks

Harriet Walter, Ted Lasso

Bästa tv-film

Chip 'n' Dale: Rescue Rangers

Ray Donovan: The Movie

Reno 911!: The Hunt for Q-Anon

The Survivor

Zoey's Extraordinary Christmas

Bästa tävlingsrealityprogram

The Amazing Race

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Bästa pratshow

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight

Late Night With Seth Meyers

The Late Show With Stephen Colbert