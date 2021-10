Hajpad dödslek, amerikanskt elände och fajtande bröder

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm ”Squid game”, ”Maid” och ”Heels”.

VECKANS STREAMINGTIPS Alla pratar om Netflix sydkoreanska superhit ”Squid game”. Den starka miniserien ”Maid” skildrar fattigdom, sårbarhet och bisarr byråkrati i USA. Och familjedrama möter wrestlingkultur i ”Heels”.

Squid game



Netflix sydkoreanska överlevnadsterror ”Squid game”, om en stor samling skuldsatta och på andra sätt desperata människor som spelar barnlekar med en dödlig twist i hopp om att vinna en enorm summa pengar, har efter en tämligen blygsam lansering seglat upp som höstens stora snackis. Det handlar om ultravåld i kombination med social satir över, och kritik av, det allt mer skoningslösa kapitalistiska systemet och är väl, ärligt talat, inte det mest banbrytande vi har sett sedan skivat bröd. Även om hajpen påstår något annat. Men visst är det skickligt gjort, med intressanta figurer och inte minst en tilltalande, dramatisk estetik där det barnsliga möter det bestialiska.

Netflix



Maid



Andie MacDowells dotter Margaret Qualley har tidigare spelat i ”Fosse/Verdon”, ”The leftovers” och Tarantinos ”Once upon a time in Hollywood”, men kommer ut som en total stjärna i den här utomordentliga miniserien baserad på Stephanie Lands självbiografi ”Maid: hard work, low pay, and a mother's will to survive”. Hon spelar en ung mamma som lämnar ett destruktivt förhållande för att skapa ett bättre liv för sig själv och sin dotter, men saknar det mesta – utbildning, pengar, barnomsorg, vänner, tak över huvudet och en stabil familj att förlita sig på – och hamnar i ett hopplöst byråkratiskt system där ett dåligt betalt jobb som städerska är det enda halmstrå hon lyckas greppa. En serie med en sällsynt äkta känsla, som stannar kvar hos en efter tittning.

Netflix



Heels



”Arrow”-stjärnan Stephen Amell och Alexander Ludwig från ”Vikings” spelar två klassiskt trätande bröder i ”Heels”, som nog bäst beskrivs som en kombination av ett helamerikanskt småstadsfamiljedrama och en kärleksförklaring till (den också typiskt amerikanska) wrestlingvärlden. Skådeplatsen är lilla Duffy, Georgia, där Jack Spade (Amell) försöker hålla liv i den wrestlingliga som hans pappa startade, medan hans lillebror Ace (Ludwig) helst vill slå sig fri och bli en stjärna på en större arena. De har båda privata personligheter som går stick i stäv med deras personligheter i ringen... Lovande, med vibbar av 00-talsfavoriten ”Friday night lights”.

C More. Nya avsnitt på onsdagar

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

Publisert: Publicerad: 05 oktober 2021 kl. 21.39