Hurra! Premiärdatum för säsong två av ”My brilliant friend”

Foto: HBO Nordic. ”My brilliant friend: The story of a new name”.

Längtar du efter mer av ”My brilliant friend”?

Nu finns ett svenskt premiärdatum för säsong två.

Den 10 februari är en dag att se fram emot. Då är det nämligen premiär på HBO Nordic för den andra säsongen av Saverio Costanzos ”My brilliant friend”, som i sin helhet heter ”My brilliant friend: The story of a new name”.

Den är alltså baserad på den andra boken i Elena Ferrantes Neapelkvartett, som heter ”Hennes nya namn” på svenska, och precis som sist är det Margherita Mazzucco och Gaia Girace som gör huvudrollerna som de italienska väninnorna Elena ”Lenù” Greco och Raffaella ”Lila” Cerullo.

Handlingen tar vid där den första säsongen slutade:

Lila och Elena är sexton år. Lila har precis gift sig men känner att hon förlorade sin egen identitet när hon tog sin mans efternamn. Elena är toppstudent, men under Lilas bröllop insåg hon att hon varken är lycklig hemma eller någon annanstans.

Någon textad trailer finns ännu inte, men lite känsla kan du ändå få av den här otextade från italienska RAI:

”My brilliant friend: The story of a new name” har premiär på HBO Nordic den 10 februari. Den första säsongen finns att se på HBO Nordic och just nu även på SVT Play, där den visas under den svenska titeln ”Min fantastiska väninna”.

