Jan Stenbecks liv blir SVT-serie: ”Väcker otroligt starka känslor”

Jakob Oftebro spelar företagsledaren

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

CANNES. Jan Stenbecks liv och karriär blir tv-serie i SVT.

I huvudrollen: norska stjärnan Jakob Oftebro, 37.

– Han var klart bäst av de 50-60 personer vi prövade för rollen. Det kommer att bli en kontroversiell serie, säger regissören Goran Kapetanovic.

Han växte upp i Sarajevo i dåvarande Jugoslavien, men flydde till Sverige som 17-åring under Balkankriget. ”Min faster i Sarajevo” (2016) gav honom en Guldbagge för bästa regi. Under senare år har han gjort omdiskuterade tv-serierna ”Kalifat” och ”Knutby”. Och har just avslutat inspelningen av uppföljaren, ”Kristi brud”. Så kontroversiella ämnen är snarare något han går igång på.

helskärm Jan Stenbeck.

Tv-serien, som spelas in med start i januari nästa år och visas 2025, skildrar främst Jan Stenbecks (1942-2002) liv från det han var 35 till han är 52 år, även om man även följer honom till han går bort, blott 59 år gammal.

Stenbeck var företagsledaren som krossade statens telemonopol med Tele2, som startade de första reklamkanalerna i tv med TV3 och ZTV och utmanade den svenska dagspressen med gratistidningen Metro.

helskärm Goran Kapetanović och Alex Haridi under filmfestivalen i Cannes i Frankrike.

Alex Haridi (”Kärlek & anarki”, ”Äkta människor”, ”Störst av allt”) skriver manus ihop med Lotta Eriksson (”Jakten på en mördare”). Han säger:

– Manus grundar sig på en bok som Per Andersson skrev. Stenbeck väckte så otroligt starka känslor, antingen tyckte folk han var en djävul eller ett helgon, det finns inget mellanläge. Det är intressant att skildra en människa som väcker så otroligt starka känslor.

– Han hade en otroligt stark vilja. Han hade bara kunnat slappnat av och njutit av pengarna men i stället förändrade han Sverige. Han valde den vägen på bekostnad av sig själv, säger Goran Kapetanovic.

helskärm Jakob Oftebro spelar Jan Stenbeck. Arkivbild.

Men… en norrman som Jan Stenbeck. Hur gick det till?

– Vi prövade mer än 50-60 personer för rollen. Han var bäst, säger Kapetanovic.

– Han ser inte ut som Stenbeck, men när han provfilmade så var han plötsligt Stenbeck. Det visuella går att lösa, säger Alex Haridi.

Goran Kapetanovic förklarar hur:

– Vi ska jobba med de allra bästa, Eva von Bahr och Love Larsson ska förvandla honom.

Det är det dubbelt Oscarsnominerade paret och Guldbaggevinnarne som bland annat förvandlat Rolf Lassgård i ”En man som heter Ove”, Robert Gustafsson i de båda ”Hundraåringen…”-filmerna och Stellan Skarsgård i skurkrollen i ”Dune”-filmerna.

Språket är inget problem för Jakob Oftebro, det har vi sett och hört i tv-serien ”Hamilton” och långfilmen ”Svart krabba”.

Att han inte själv är med i Cannes på lanseringen av tv-serien, beror på att familjen väntar barn vilken dag som helst.

Många kända människor figurerade i Jan Stenbecks liv, som tv-profilen Robert Aschberg och Leif GW Persson.

– Det finns hur många historier som helst om Stenbeck och många delar gärna med sig av dem, säger Haridi.

Vilka kändisar som kommer att porträtteras i tv-serien återstår att se.

– Det jag kan säga är att de inte kommer att spelas av dem själva, säger Kapetanovic.