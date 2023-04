Tomas Alfredson spelar in ny serie med Benedict Cumberbatch

Serien ska baseras på Matt Haigs roman ”How to stop time”

Av: TT

Publicerad: I går 22.58 Uppdaterad: Mindre än 20 min sedan

Regissören Tomas Alfredson ska spela in en tv-serie med brittiske skådespelaren Benedict Cumberbatch i huvudrollen, rapporterar flera amerikanska medier.

Serien ska baseras på Matt Haigs roman ”How to stop time”, och vara uppdelad i sex avsnitt.

Benedict Cumberbatch har tidigare arbetat med Tomas Alfredson vid inspelningen av filmen ”Tinker, Tailor, Soldier, Spy”, och säger sig ”se fram emot” ett nytt samarbete med den svenske regissören, enligt The Hollywood Reporter.

helskärm Regissören Tomas Alfredson ska spela in en ny tv-serie. Arkivbild.

Författaren av förlagan till serien, Matt Haig, hyllar valet av Alfredson.

– Tomas Alfredson är idealregissören för den här berättelsen. Hela teamet är otroligt, säger han bland annat.

Tv-serien produceras av Studiocanal, och produktionen har enligt The Hollywood Reporter påbörjats. Serien är planerad att spelas in på olika platser i Europa under 2024, rapporterar Variety.

helskärm Benedict Cumberbatch.

Ursprungligen var serien planerad som en film.

Romanen ”How to stop time” har beskrivits som en kombination av en kärleksberättelse och en superhjältethriller, och kretsar kring en man som varit vid liv under flera århundraden.