Halleluja för HBO:s andra förfärliga familj

”The righteous Gemstones” är ”Succession”-substitutet du behöver

TV-KRÖNIKA Ingenting lär kunna ersätta ”Succession”, i alla fall inte på länge.

Men HBO har en annan rätt förfärlig familj åt oss.

Håll till godo i sommar med den kaotiska kyrkliga sydstatsklanen Gemstone.

Att sörja en tv-familj är väl inte riktigt rimligt. Men klart är att den horribla och härliga familjen Roy lämnade ett tomrum efter sig när de lämnade oss för knappt en månad sedan.

HBO:s slaskiga nya satsning ”The idol” kommer uppenbarligen inte att fylla det, men för den som letar efter ett botemedel mot ”Succession”-abstinensen finns ett antal andra habila alternativ. Om dysfunktionella familjer, patriarker som kastar stora skuggor, pengar som korrumperar, giftiga kontorskulturer och folk som hugger varandra i ryggen, går över lik och spottar ur sig förolämpningar.

helskärm ”Industry”.



Det finns cyniska finansdraman som ”Billions” och ”Industry”.

Det finns mer eller mindre såpiga skildringar av familjeimperium, från 80-talets ”Dynastin” till den modernare hiphopvarianten ”Empire” och västernversionen ”Yellowstone”.

Det finns både humoristiska (”Arrested development”) och dramatiska (”Six feet under”) klassiker om komplicerade familjerelationer.

Och den som vill fördjupa sig i vad Jesse Armstrong gjorde med sin vassa penna före ”Succession”-åren, kollar med fördel in hans samarbeten med det politiska satir-snillet Armando Iannucci; komediserien ”The thick of it” och spinoff-filmen ”In the loop”.

helskärm ”The righteous Gemstones”.



Men det allra bästa substitutet just nu, det är ”The righteous Gemstones”.

Den svarta komedin om en girig, hycklande och vulgär familj som har gjort sig en förmögenhet som tv-evangelister och pastorer för ”megakyrkor” kommer också från HBO, och har så många beröringspunkter med ”Succession” att den bör ses som, om inte ett jämbördigt syskon så åtminstone en tramsigare kusin.

I Danny McBrides serie, som hade premiär 2019 och nu precis har börjat på sin tredje säsong (på HBO Max), är humorn visserligen mycket yvigare och mer absurd, med en förkärlek för otyglat våld. Skådeplatsen är bibelbältet, och stilen kitschig à la nyrik hillbilly. Dessutom är flashbacks ett återkommande berättargrepp.

Men familjedynamiken är snarlik, precis som den genomgående låga moralen, de satiriska undertonerna och de målande svordomarna.

1 / 2 Foto: HBO



Här finns den åldrande, imposanta patriarken (John Goodman) som är redo att dra sig tillbaka men har fostrat barn så inkompetenta, själviska, bortskämda och inbördes oense att utsikterna för hans livsverk ser mörka ut.

Här finns den arrogante äldste brodern (McBride), som ser sig som den självklara arvtagaren men har en tendens till olämpliga, okristliga utsvävningar.

Här finns den yngre brodern (Adam DeVine), med oklar sexualitet, som hela tiden försöker visa sig värdig, men är för impulsiv och för omogen för att tas på allvar.

Och här finns systern (Edi Patterson), som alltid känner sig underskattad och utmanövrerad på grund av sitt kön.

Ja ni hör ju. Det är nästan som om familjen Roy går igen.

Hörde jag ett halleluja?

FJELLBORGS FAVORITER



check Lucky Hank

Det är, naturligtvis, en lyx att, inte ens ett år efter finalen av ”Better call Saul”, få se skicklige Bob Odenkirk i ännu en huvudroll. I ”Lucky Hank” (Viaplay) spelar han en misantropisk och medelålderskrisande collegeprofessor i Pennsylvania.

check I’m a virgo

Boots Rileys absurda komedi på Prime Video har potential att bli en av sommarens snackisar. Jharrel Jerome (som var fantastisk i Netflix ”When they see us”) spelar en fyra meter lång 19-åring som har hållits gömd från omvärlden men nu ger sig ut i den.



check Vardy v Rooney: a courtroom drama

En inte så vansinnigt ambitiös men onekligen underhållande återgivning av det bråk mellan fotbollsfruarna Rebekah Vardy och Coleen Rooney som blev känt som ”Wagatha Christie”, och kulminerade med en förtalsrättegång 2022. Två delar på Britbox/C More.

