Tolv rysligt bra serietips till Halloween

Årets skräckfavoriter på streamingtjänsterna

Uppdaterad 2023-11-01 | Publicerad 2023-10-27

Ja, det är ett importerat jippo. Och ja, det råder fortfarande förvirring kring exakt när man ska fira.

Men det är ändå härligt med Halloween – och här är tolv streamingtips som passar perfekt till den adopterade högtiden.

expand-left helskärm ”30 coins”.

30 coins



Svulstig, oerhört snygg och passionerat helgalen religiös spansk skräck av Álex de la Iglesia. Tänk katolsk mytologi, konspiration och makalösa monster i en riktig heavy metal-blandning, byggd på historien om de 30 silverpenningar som Judas fick för att förråda Jesus. Säsong två, med Paul Giamatti som ny storskurk, har precis börjat. (HBO Max)

expand-left helskärm ”Black mirror”.

Black mirror



Avsnitten i Charlie Brookers ”The twilight zone”-inspirerade antologiserie rör sig mellan olika genrer, men tyngdpunkten ligger på spekulativ fiktion av dystopisk och oroväckande art, och sommarens sjätte säsong drog mycket åt skräckhållet. Kolla till exempel in episoderna ”Loch Henry”, ”Beyond the sea” och ”Demon 79”. (Netflix)

expand-left helskärm ”Goosebumps”.

Goosebumps



Disneys nya serie baserad på RL Stines ”Goosebumps”-böcker från 90-talet är väl kanske inte allt jag hade hoppats på. Men skräckkomedin om ett gäng tonåringar i en småstad med en mörk historia får ändå godkänt, tack vare ett par inspirerade infall, en entusiastisk insats av Justin Long, och vaga vibbar av ”Stranger things”. (Disney+)

expand-left helskärm ”Huset Ushers undergång”.

Huset Ushers undergång



Skräckmästaren Mike Flanagan har, inte alls oväntat, gjort skräcksäsongens verkliga höjdare. En svart komisk och makaber moralpjäs om en girig och obscent rik familjs fall, där Edgar Allan Poes klassiska texter och teman möter moderna inspirationskällor som "Succession" och verklighetens familjen Sackler. (Netflix)

”Servant”.

Servant



M Night Shyamalan har pendlat mellan högt och lågt i sin karriär, men den här klaustrofobiska skräcken, som avslutades med en fjärde säsong i år, hör till hans bästa verk. Om allt det underliga och otäcka som händer när ett välbärgat Philadelphia-par i sorg anställer en ung barnflicka för att ta hand om deras son – som i själva verket är en ersättningsdocka. (Apple TV+)

expand-left helskärm ”Swarm”.

Swarm



Svart humor och samtidssatir blandas med psykologisk skräck, blodsplatter och seriemord i Donald Glovers och Janine Nabers ”Swarm”. Om hur en ung och missanpassad kvinna som är besatt av en Beyoncé-liknande popstjärna ger sig ut på en tripp som blir vansinnigt våldsam. Okonventionellt och inte för alla, men Dominique Fishback är fantastisk i huvudrollen. (Prime Video)

expand-left helskärm ”The changeling”.

The changeling



En långsamt skrämmande saga för vuxna, med en fot i moderna urbana miljöer och en i gammal folktro. Victor LaValles skräckfantasyroman ligger till grund, och LaKeith Stanfield gör huvudrollen som en nybliven pappa vars tillvaro blir ett helvete när hans fru drabbas av vad som kan vara en förlossningsdepression – eller något helt annat. (Apple TV+)

expand-left helskärm ”The Enfield poltergeist”.

The Enfield poltergeist



Genren dramadokumentär är svår. Men Apple levererar en tämligen lyckad variant med den här splitternya serien i fyra delar om den påstådda poltergeist-aktiviteten på 284 Green Street i Enfield, norra London, under åren 1977-1979. Hemmet har återskapats, och skådespelare läser repliker från utredarens gamla kassettband. (Apple TV+)

expand-left helskärm ”The horror of Dolores Roach”.

The horror of Dolores Roach



Justina Machado briljerar i den här Sweeney Todd-inspirerade skräckkomedin, som är baserad på både en podd och en pjäs och mixar sitt kannibalism-tema med social kritik kring bland annat gentrifiering. Om en nyligen frigiven massös, vars kunder blir till fyllning i empanadas. (Prime Video)

expand-left helskärm ”The last of us”.

The last of us



En av årets bästa serier, alla kategorier. Craig Mazins och Neil Druckmanns postapokalyptiska drama baserat på tv-spelet med samma namn, om en värld där en parasitisk svamp har orsakat en total samhällskollaps och förvandlat människor till zombieliknande monster, är en fenomenal förening av skräck och hjärta. (HBO Max)

expand-left helskärm ”What we do in the shadows”.

What we do in the shadows



En av streamingerans mest konsekvent levererande komedier. Jemaine Clements serie (som är baserad på hans och Taika Waititis film med samma namn) är gjord i fejkdokumentär stil och följer ett tjafsigt gäng vampyrer som delar boende på Staten Island, New York. Fem säsonger finns än så länge. (HBO Max)

expand-left helskärm ”Yellowjackets”.

Yellowjackets



Överlevnadsdrama, mysterium, psykologisk thriller, 90-talsnostalgi och ren skräck. Den här serien – om hur de ociviliserade grymheter som ett gäng utsvultna tonårstjejer hemföll åt i vildmarken för drygt 25 år sedan fortfarande jagar dem i dag – är allt det och lite till. Och framför allt är den oerhört bra. (Skyshowtime)

