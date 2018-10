Novembernyheter! 15 rykande färska tv-serier

Foto: Amazon/SVT/C More. ”Homecoming”, ”Andra åket” och ”Jägarna”.

TV 30 oktober 2018 16:35

Vikingar, tidsresenärer, knark, norrlänningar och massor av filmstjärneglans.

Här är 15 serier du inte vill missa i november.

1. The truth about the Harry Quebert affair



Miniserie i sex delar efter Joël Dickers bok. Om en ung författare (Ben Schnetzer) som åker till sin collegeprofessor Harry Quebert (Patrick "McDreamy" Dempsey) i New Hampshire för att skriva, när Quebert plötsligt blir anklagad för ett 33 år gammalt mord på en 15-årig flicka.

C More, 1 november

2. Homecoming



En psykologisk thrillerserie med Julia Roberts i huvudrollen, skapad av "Mr Robot"-mannen Sam Esmail låter förstås spännande. Upplägget lyder som följer:

Serien handlar om Heidi Bergman (Julia Roberts) som jobbar på ett center för krigsveteraner och hjälper soldater anpassa sig till ett normalt liv. Där jobbar hon under Colin Belfast (Bobby Cannavale), som är en ambitiös man med maniska krav och tvivelaktiga motiv. På centret träffar hon även Walter Cruz, spelad av Stephen James, en soldat som vill starta nästa kapitel i sitt liv.

Fyra år senare har Heidi lämnat centret och påbörjat ett nytt liv. Hon bor tillsammans med sin mamma och jobbar som servitris. Men en dag får hon besök av en representant från försvarsdepartementet, spelad av Shea Whigham, som undrar varför hon lämnade sitt arbete på centret. Heidi börjar inse att det finns en annan sanning än den som hon intalat sig själv.

Amazon Prime Video, 2 november



3. House of cards



Netflix flaggskeppsserie rundar av med en sista säsong, som består av endast åtta avsnitt. Kevin Spacey har som bekant fått sparken, så nu är det alltså Robin Wright som står ensam i fokus som Claire Underwood – USA:s första kvinnliga president.

Netflix, 2 november

4. UnREAL



Äntligen finns den här hyllade serien att se i Sverige. "UnREAL" utspelar sig bakom kulisserna på en "Bachelor"-liknande dejtingsåpa, där producenten Rachel (Shiri Appleby) lyder under den helt skamlösa exekutiva producenten Quinn King (Constance Zimmer) och har i uppdrag att skapa snaskig reality-tv till vilket pris som helst. Alla fyra säsonger landar samtidigt på C More.

C More, 5 november

5. Outlander



Caitriona Balfe och Sam Heughan är tillbaka i en fjärde säsong av den populära och ångande heta tidsreseserien "Outlander", efter Diana Gabaldons böcker. Och skådeplatsen är numera kolonialtidens Amerika.

Viaplay, 5 november

6. Andra åket



Mycket lyckad ny komediserie från Felix Herngrens stall. Med en jätterolig Sanna Sundqvist som Madde – som återvänder hem till Norrland med sin hipstersnubbe Petter (Jakob Setterberg) för att ta över driften av sin mammas (Lena T Hansson) hotell på en liten skidort.

SVT, 11 november

7. Alla hästar hemma



Ny humorserie från humorgruppen Stallet, som gav oss "Trettiplus". I den här varvas sketcher med studioinslag inför publik, och varje program leds av en gästande komiker (först Mikael Tornving, sedan bland andra Johan Glans, Anna Blomberg, Peter Magnusson och Rachel Mohlin).

SVT, 11 november

Foto: Ulrika Malm/SVT. ”Alla hästar hemma”.

8. Sally4ever



Brittisk komediserie av och med Julia Davis. Om Sally (Catherine Shepherd) som börjar krisa efter att hennes pojkvän friar och inleder en affär med den excentriska Emma (Davis) – som visar sig vara en riktig mardröm.

HBO Nordic, 12 november

9. Jägarna



22 år efter Kjell Sundvalls originalfilm, som blev en omedelbar svensk klassiker, och sju år efter uppföljaren "Jägarna 2", är "Jägarna" tillbaka, som tv-serie i sex delar. Rolf Lassgård repriserar sin roll som Erik Bäckström, som nu har flyttat hem till den norrbottniska vischan för gott och inte längre jobbar som polis – men givetvis blir indragen i en våldsam kriminalhärva.

C More, 14 november

10. Narcos: Mexico



När Netflix populära knarkdrama "Narcos" är tillbaka är det med ny titel, ny skådeplats och nya skådisar. Efter tre säsonger i Colombia har serien nämligen flyttat norrut till Mexiko, där fokus ligger på 80-talets Guadalajara-kartell. Diego Luna spelar kartellgrundaren Félix Gallardo, och Michael Peña spelar DEA-agenten Kiki Camarena.

Netflix, 16 november

11. The Kominsky method



Sitcomkungen Chuck Lorres senaste projekt, med tungviktarna Michael Douglas och Alan Arkin som två åldrande vänner – en före detta skådis och hans agent – som försöker hålla sig flytande i Los Angeles. "En stad som värderar ungdom och skönhet."

Netflix, 16 november

12. My brilliant friend



"My brilliant friend" är HBO:s första icke engelskspråkiga serie, och baserad på "Min fantastiska väninna" – den första boken i Elena Ferrantes Neapelkvartetten. Om hur en åldrande Elena Greco skriver ner historien om sin stormiga relation med sitt livs viktigaste vän, Raffaella “Lila” Cerullo, som nu har försvunnit spårlöst. En historia som utspelar sig i "ett farligt och fascinerande Neapel" med början på 50-talet.

HBO Nordic, 19 november

13. Escape at Dannemora



Ben Stiller har regisserat och producerat den här åttadelade serien, som är baserad på en verklig händelse 2015. Benicio del Toro och Paul Dano spelar två dömda mördare som lyckas fly från ett fängelse i staten New York, med hjälp av en kvinnlig, gift anställd (Patricia Arquette), som var romantiskt involverad med dem båda två.

HBO Nordic, 19 november

14. Vikings



Gustaf Skarsgård och kompani är tillbaka i den andra delen av den femte säsongen av Michael Hirsts våldsamma vikingabatalj.

HBO Nordic, 29 november

15. Channel Zero: The dream door



Ganska tätt in på "Butcher's Blocks" C More-premiär, kommer den fjärde fristående säsongen av skräckantologin "Channel Zero". "The dream door" handlar om ett nygift par vars förhållande, och liv, hotas efter att de hittar en underlig dörr i sin källare.

C More, 30 november

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ Skräckextra: De rysligaste streamingtipsen för halloween

LÄS OCKSÅ ”Bodyguard” – intensivt spännande konspirationsthriller skapad av en mästare