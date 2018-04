Bingolotto + FÖLJ

Hasse Anderssons bror vann storvinst i Bingolotto

1 april 2018

Knut Andersson från Malmö brukar inte köpa bingolotter.

Men i kväll gjorde han ett undantag då hans bror, Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, medverkade i programmet.

Och plötsligt fick Knut storvinst – två splitt nya bilar.

– Det är inte klokt!, jublar Hasse Andersson.

Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, 70, gästade Bingolottos påskspecial – och fick en smärre chock när hans bror, Knut Andersson, 67, plötsligt ringde in för att tävla i ”Nummerplåten”.

Och ännu mer chockad blev han när Knut kammade hem en riktig supervinst.

Knut, som inte brukar titta på ”Bingolotto”, hade kvällen till ära skaffat en dubbellott och vann därför: Två Volkswagen-bilar, två Thailandresor, två reskassor samt två uppsättningar Sverigelotter.

– Det kan ju vara bra att ha, sa Knut Andersson sansat i programmet.

Hasse Andersson är glad för sin brors skull.

– Det är inte klokt, hojtar Hasse Andersson glatt när Nöjesbladet når honom på telefon.

Kvinnaböske: ”Jag jublar!”

Hasse Andersson tyckte att det var något bekant över rösten, när han hörde den ljuda i studion, men han kunde till en början inte placera den.

– Först tyckte jag att jag kände igen rösten och så tänkte jag att min bror heter ju också Knut Andersson och bor i Malmö. Och sen förstod jag, säger artisten samtidigt som han bedyrar att det inte rör sig om ett aprilskämt.

– Är det någon jag unnar det så är det min bror. Han har jobbat och slitit hela livet och så får han en riktig pangvinst. Det är himla roligt! Jag jublar!



1 av 2 | Foto: Johan Carlén / Folkspel Hasse ”Kvinnaböske” Andersson var gäst i studion och jublade för fullt när brorsan vann.

Bjuder brorsan på korv med mos

För Nöjesbladet berättar Knut att ”Kvinnaböske” kanske kan få ta del av vinsten.

– Det är tack vare att Hasse var med som vi tittade och spelade. Jag kan väl bjuda honom på en tjock grillad med mos, säger Knut och skrattar gott och fortsätter:

– Men nu har vi ett problem. Vi har ju redan en bil. Jag funderar på att skänka bort den, en Volvo 940 av −92 års modell, men den går klockrent och jag vet ju att nya bilar bara är en jävla massa problem.

Första gången något liknande händer

Något liknande har aldrig hänt i ”Bingolottos” historia.

”Fantastiskt roligt med direktsändning, allt kan hända och vem som helst som har lott kan ringa in och vinna. Det är första gången som en släkting till en medverkande artist har turen med sig och vinner en storvinst i programmet. Vi säger stort grattis till Knut och hoppas han får mycket glädje av bilarna och de andra vinsterna”, skriver Henrik Lindroth, marknadschef på Folkspel i ett mejl till Nöjesbladet.

Vad händer när man ringer in? Väljs man slumpvis ut eller hamnar man i en sluss?

”Det aktuella spelmomenten går till som så att man ringer in och blir slumpmässigt utvald att registrera sin lott. Urvalet sker under hela tiden man kan ringa in. Det är hundratals som får registrera sin lott. Av dessa dras sedan slumpmässigt en vinnare som rings upp. Allt är draget och kontrolleras av Lotteriinspektionen.”

FAKTA Det vann Knut Andersson i Bingolottos påskspecial Två bilar (Volkswagen T-Roc TSI värda 252 900 kronor vardera) Två Thailandsresor värde 35 000 kronor vardera Två reskassor à 50 000 kronor Två uppsättningar Sverigelotter värda 2 500 kronor vardera LÄS MER

