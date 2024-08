Svärd, sandaler, sex – och datorgenererade lejon

”Those about to die” är onekligen löjlig men också underhållande

Uppdaterad 13.11 | Publicerad 12.26

"Those about to die".

TV-RECENSION Ta det här för vad det är:

Ett spektakel med våld, naket och dålig CGI.

Those about to die

TV4

Del 1-7

Av Robert Rodat, med Iwan Rheon, Tom Hughes, Sara Martins, Anthony Hopkins, Jojo Macari, Moe Hashim, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Rupert Penry-Jones, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas.

HISTORISKT DRAMA. Det kostar mycket pengar att se så här billig ut.

Något i den stilen ska Dolly Parton en gång ha sagt, och det är ett konstaterande som med fördel även kan tillämpas på Robert Rodats ”Those about to die”.

En megabudgetserie om blodsport och politiska intriger i antikens Rom, som är producerad och delvis regisserad av ”the master of disaster” Roland Emmerich och brassar på med alla kittlande ingredienser som svärd och sandal-genren av tradition kräver, men är för undermåligt skriven och förlitar sig alldeles för mycket på bitvis skrattretande dålig CGI för att kunna tas på det allvar den aspirerar på.

Kort sagt ser den förvånansvärt billig ut, och den som hade hoppats på kvalitet får nöja sig med kitsch.

Anthony Hopkins har använts som dragplåster i marknadsföringen men gör i själva verket en rätt liten roll som den åldrande kejsaren Vespasian, medan den verkliga huvudrollsinnehavaren är Iwan Rheon, som är mest känd som fullblodspsykopaten Ramsay Bolton i ”Game of thrones”.

Han spelar Tenax, som har tagit sig upp ur fattigdom och blivit kung över Roms undre värld, där han stora tjänar pengar på vadhållning.

Han kan vara en elak jävel, men seriens riktiga rötägg är Vespasians yngste son Domitianus (Jojo Macari), som är involverad i politiken och styr och organiserar gladiatormatcher och hästkapplöpningar utan skrupler och med stor blodtörst.

Andra viktiga aktörer är Vespasians äldste son Titus (Tom Hughes), en senator (Rupert Penry-Jones) och hans sluga fru (Gabriella Pession), tre hästhandlande bröder som bryter på spanska och är jättesvåra att skilja från varandra, en alkoholiserad superstjärna inom hästkapplöpning (Dimitri Leonidas), en gladiator från Norden (Jóhannes Haukur Jóhannesson) och en kvinna från Nordafrika (Sara Martins) som kommer till Rom för att köpa tillbaka sina tre barn, varav två har sålts som slavar och en som gladiator.

Detta är dock bara ett axplock av alla karaktärer i en ensemble som är större än vad serien kan hantera, och på manusfronten håller helt enkelt inte ”Those about to die” den klass den behöver göra för att kunna jämföras vare sig med ”Game of thrones” (som den gärna vill vara en sorts motsvarighet till) eller med Ridley Scotts flerfaldigt Oscarsvinnande ”Gladiator” (som var inspirerad av samma bok som den här serien bygger på).

Men med det sagt, är scenerna från hästkapplöpningsbanan och från gladiatorarenan stor och härligt våldsam underhållning, även om de är för få, och även om lejonen inte ser kloka ut. Och är det naket du vill ha har du kommit helt rätt (tänk Starz ”Spartacus”-serie från 2010-talet och ”Game of thrones” tidiga säsonger).

Det är verkligen inte det bästa du kommer att se i år, men det är en vulgofest som trots allt är rätt kul.



”Those about to die” har premiär i TV4 och på TV4 Play den 24 augusti.