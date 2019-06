Veckans streamingtips + FÖLJ

Robust Russell Crowe, sevärd Sarah Jessica Parker och mysigt substitut för ”Morden i Midsomer”

Foto: Showtime/HBO/ITV. ”The loudest voice”, ”Divorce” och ”Grantchester”.

avKarolina Fjellborg

TV 27 juni 2019 13:05

VECKANS STREAMINGTIPS ”The loudest voice”, ”Divorce” och ”Grantchester”.

The loudest voice



Förra året genomgick Christian Bale en perfekt förvandling till den republikanske vicepresidenten Dick Cheney i Adam McKays "Vice" – och nu gör Russell Crowe ett väldigt liknande nummer när han mer eller mindre oigenkännlig dyker upp som högerspöket Roger Ailes; mannen bakom kontroversiella Fox News. På manusfronten är "The loudest voice" sannerligen ingen finlirare utan snarare något av en storslägga, men som icke-amerikan får man ändå en hel del väsentlig insikt i bakgrunden till hur mörkret Trump kunde bre ut sig över USA, och Crowe är verkligen imposant, och obehaglig, som den koleriskt konservative (nu bortgångne) Ailes. Definitivt Emmy-bete.

HBO Nordic. Premiär på måndag

Divorce



Sharon Horgans dramakomedi om Frances (Sarah Jessica Parker) och Robert Dufresnes (Thomas Haden Church) bökiga skilsmässa och efterföljande ansträngningar för att börja på nya liv på var sitt håll, går in på sin tredje säsong. Den blir aldrig lika essentiell tittning som vare sig Horgans andra skapelse ”Catastrophe” (som finns på Viaplay) eller Parkers förra, stilbildande HBO-serie ”Sex and the city”. Men den känns på många sätt som en naturlig, medelådersmognare förlängning av just ”SATC”, och är aldrig mindre än sevärd, tack vare den starka laguppställningen (med bland andra den alltid formidabla Molly Shannon i birollsgalleriet) och blandningen av krass humor, empati och träffande insikter kring relationer och livet i största allmänhet.

HBO Nordic. Säsongspremiär på tisdag

Grantchester



Det är klart att det är deppigt att SVT inte har några nya avsnitt av "Morden i Midsomer" att sända den här sommaren. Den brittiska mysdeckarinstitutionen må vara parodisk, men brutalt mördade britter i skenbar, lantlig idyll är trots allt en anrik svensk sommartradition som inte är till för att brytas. Tur då, att SVT har petat in en finfin, lika trivsam men mindre banal, ersättare i tablån på tisdagar efter allsången i form av 50-talsdeckaren "Grantchester" (i vilken folk också dör som flugor i ett pittoreskt grevskap, precis som vi vill ha det). Men passa på att se de första avsnitten av den här nya säsongen för sedan lämnar esset James Norton tyvärr serien.

SVT Play. Nya avsnitt på tisdagar

