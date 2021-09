Mejla Karolina Fjellborg

Brittisk dominans och tunnelseende på årets Emmygala

På nomineringsstadiet såg det ut som att man hade tagit ordet mångfald i beaktning inför årets Emmygala.

Sedan dundrade det brittiska imperiet in...

Att Emmygalan 2021 främst skulle komma att handla om ”The crown” och ”Ted Lasso” var visserligen väntat.

Netflix elegant om det brittiska kungahuset har aldrig varit bättre än vad den var i sin fjärde, oerhört smaskiga säsong. Och Apples fotbollsfokuserade feelgood, även den förlagd till England, stack ut som en oas av snällhet och optimism i en prövande tid.

Men visst kan man fundera över hur kul det är att priserna i princip helt och hållet koncentreras till ett fåtal serier, i en tid då så oerhört mycket bra tv görs. Man anar ett visst tunnelseende.

”The crown” vann alltså rubbet på dramasidan. Bästa dramaserie och samtliga fyra skådespelarpriser, samt regi och manus.

”Ted Lasso” vann fyra av sju priser på komedisidan, medan resten gick till ”Hacks”; en serie med snitsaren Jean Smart som inte har visats i Sverige än men förhoppningsvis dyker upp när HBO Max lanseras i slutet av oktober.

Vad gäller miniserierna, delades priserna huvudsakligen upp mellan Netflix ”The queen's gambit” och HBO:s ”Mare of Easttown”.

Fina serier båda två (framför allt den senare). Men såg någon av de röstande över huvud taget Barry Jenkins slaveridrama ”The underground railroad”?

helskärm Britterna Josh O'Connor, Tobias Menzies och Olivia Colman vann priser för sina insatser i Netflix ”The crown”.

Och så det anmärkningsvärda som inte riktigt går att lämna okommenterat: Tolv skådespelarpriser, tolv vita vinnare.

Man kan anklaga Emmyjuryn för mycket – men knappast för att vara rädda om sin image. Och medan det är allmänt känt att postuma pris inte delas ut frikostigt (under galans 73-åriga historia har endast sex skådespelare, bland andra Ingrid Bergman, prisats efter sin död) hade många hoppats och trott på en mer än välförtjänt vinst för nyligen bortgångne Michael K Williams. Ett rutinerat birollsproffs som aldrig ens fick en nominering för sin mer eller mindre ikoniska roll som ”The wires” Omar Little, men på senare år har varit nominerad ett flertal gånger för andra roller och nu hade sin sista chans för sin biroll i HBO:s ”Lovecraft country”.

Men det var tydligen det brittiska imperiets år i år.



