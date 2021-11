Överambitiöst men skakande om den amerikanska drogepidemin

helskärm Michael Keaton i ”Dopesick”.

TV-RECENSION ”Dopesick” är inte den perfekta tv-serien om opioidkrisen. Men historien den berättar är så sorglig och upprörande att du ändå kan behöva både en näsduk och en papperspåse att andas i.

Dopesick

Disney+

Del 1-3

Av Danny Strong, med bl a Michael Keaton , Peter Sarsgaard, Michael Stuhlbarg, Will Poulter, Kaitlyn Dever , Rosario Dawson, Mare Winningham, John Hoogenakker.

DRAMA Danny Strongs ”Dopesick” ger oss en ursprungshistoria för opioidkrisen i USA, utifrån Beth Macys faktabok ”Dopesick: Dealers, doctors and the drug company that addicted America”.

Serien försöker ta ett sorts helhetsgrepp på den mänskligt skapade katastrofen. Och vi får följa ett antal olika karaktärer som, på olika tidsplan, antingen driver på utvecklingen av girighet, blir duperade i god tro, faller offer för drogepidemin, eller försöker stoppa företagen bakom den.

Ambitionsnivån är alltså hög. Och ”Dopesick” faller ibland ihop under tyngden av den.

Men innehållet är så anstötligt och skamligt att ”Dopesick” väcker starka känslor och blir effektiv dramatik trots ett lite klumpigt handlag, övertydlighet och alldeles för många tidshopp.

Michael Stuhlbarg spelar seriens nästan Bondskurks-liknande antagonist Richard Sackler. Han har en djävulsk plan för att ”omvärdera smärtans natur” och, med hjälp av aggressiv marknadsföring, rena lögner och en armé av skrupelfria säljare, göra en guldgruva av familjeföretaget Purdue Pharmas nya smärtstillande läkemedel Oxycontin.

Att han lyckades vet vi.

På annat håll går en välmenande småstadsläkare i Appalacherna (Michael Keaton) efter viss tvekan på en enveten säljares (Will Poulter) snack om att inte ens en procent av patienterna blir beroende av den nya mirakelmedicinen. Och börjar skriva ut Oxycontin till sina patienter. En av dem är gruvarbetaren Betsy Mallum (Kaitlyn Dever) – som snabbt utvecklar ett beroende.

Vi får också följa den dynamiska åklagarduon Rick Mountcastle (Peter Sarsgaard) och Randy Ramseyer (John Hoogenakker) från West Virginia, som börjar fatta vad Purdue Pharma håller på med och bestämmer sig för att ställa företaget till svars. Och DEA-agenten Bridget Meyer (Rosario Dawson), som tidigt såg effekterna av Oxycontins inträde på marknaden.

Långt ifrån perfekt – men starkt, sorgligt och skakande.



”Dopesick” har premiär på Disney+ den 12 november.

