”Five days at Memorial” är en helvetesskildring du måste se

Apple TV+ rundar av sommaren med en av årets ordentliga snytingar.

Miniserien ”Five days at Memorial”, om situationen på ett sjukhus efter orkanen Katrinas framfart, är ett gruvligt katastrofdrama som vägrar att förenkla svåra etiska frågor.

Ett tag var journalisten Sheri Finks ”Five days at Memorial: life and death in a storm-ravaged hospital” – om vad som hände och vilka beslut som togs inne på New Orleans-sjukhuset Memorial Medical Center när orkanen Katrina drabbade staden i augusti 2005 – tänkt att ligga till grund för den tredje säsongen av Ryan Murphys true crime-antologi ”American crime story”. Men sedan ändrades planerna.

Murphy och hans kompanjoner tog sig i stället an Bill Clintons Lewinsky-skandal, och Finks bok plockades upp av Apple TV+.

Och nu gör miniserien ”Five days at Memorial”, av Carlton Cuse (”Lost”) och den Oscarsvinnande manusförfattaren John Ridley (”12 years a slave”), entré – som ett av årets stora måsten.



Serien, som rymmer både katastofdrama, medicinsk thriller och ambivalenta etiska och juridiska frågor, består av åtta avsnitt. Och de fem första utspelar sig inne på sjukhuset, under lika många dagar.

Först förbereder sig personalen, bland andra den för nödsituationer ansvariga chefen Susan Mulderick (Cherry Jones) och läkaren Anna Pou (Vera Farmiga), för vad som komma skall.

Sedan pustar man ut. New Orleans verkar ha klarat sig bättre än befarat.

Men sedan brister skyddsvallarna. Vatten väller in över staden, och helvetet brakar lös.

Hundratals är instängda. Ingen el, inga hissar, ingen luftkonditionering, inga fungerande avlopp. Tryckande hetta, brist på mat och vatten. Stanken av död och avföring. Ljuden av dödsångest.

Och utanför: förödelse, kaos, plundring och laglöshet.



Allt tröttare sjukvårdspersonal måste ta allt mer omänskliga beslut, kring vilka som ska prioriteras för räddningsaktioner med helikoptrar och båtar, och vilka som ska få vänta, och riskera att gå en plågsam död till mötes.

Ska de som är sjukast och svagast räddas först, eller ska man prioritera dem som är lättare att flytta på? Går det ens att transportera de mest överviktiga i trapporna?

När de husdjur som togs med till sjukhuset innan orkanen slog till börjar avlivas, som en barmhärtighetshandling, förstår man vart det hela är på väg…



När den mest akuta fasen av katastrofen var över, hittades 45 kroppar i sjukhusets provisoriska bårrum.

Flera av dem med dödliga halter av bland annat morfin i blodet.

Blev patienterna hjälpta genom smärtan, av utmattade människor som hade blivit övergivna av ansvariga myndigheter, och inte såg någon annan väg under fruktansvärda omständigheter? Eller blev de mördade?

På det funderar de tre sista avsnitten, där två åklagare (Michael Gaston och Molly Hager) utreder händelserna med fokus på doktor Pou.

Är hon en hjälte, en brottsling, eller helt enkelt en syndabock?



”Five days at Memorial” fäller ingen dom, och ger heller inga klara svar. Eftersom det kanske inte finns några.

Och som tittare är man inte heller speciellt benägen att döma. Inte efter vad man såg i de fem första avsnitten.



”Five days at Memorial” har premiär på Apple TV+ den 12 augusti.

