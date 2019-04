”Let’s dance” – en parallell värld som osar osexig sexig stämning

Foto: CAROLINA BYRMO Hellenius gräver långt ner i brallan. Under bältet-humorn flödar i TV 4:s ”Let’s dance”.

TV 5 april 2019 05:00

Brunkräm, berusning och brunstig stämning. I ”Let’s dances” universum hinner David Hellenius med tre under bältet-skämt – på säsongens tio första minuter.

Vid sidan av ”Mästarnas mästare” (SVT) är ”Let’s dance” (TV4) vårens tv-dominant med runt 1,4 miljoner tittare. Inte illa pinkat för en fjortonåring som sett nästan likadan ut sedan starten – med David Hellenius vid rodret, och Tony Irving och Ann ­Wilson som jurypanelens ankare.

Trots att kändisdeltagarna byts ut är dramaturgin densamma, och redan i första avsnittet utkristalliseras rollfördelningen. Vem kommer imponera mest – och vem blir säsongens ”kylskåp”?

Begreppet, som föddes när juryn i ”Let’s dance” 2007 tyckte att komikern Lasse Brandeby var osmidig ”som ett kylskåp”, fick en sorgligare klang i ljuset av de hälsoproblem som några år senare ledde till hans död.

I år har en annan göteborgare, fotbollsmålvakten Thomas Ravelli, glatt tagit sig an den rollen, medan Kristin Kaspersen hittills golvat juryn med sin dansglädje och kämpaglöd. Utöver dem har vi säsongens influencers (Linnéa Claeson), äldre skådespelare (Dan Ekborg) och yngre kändismän (Lance Hedman Graaf, Robin Bengtsson) som det till skillnad från kvinnorna fortfarande tycks fritt fram att sexualisera.

I ”skön” jargong med David Hellenius kommenteras männens kroppar – deras bringor, rumpor och urringningar. När Irving i säsongspremiären slog fast att reglerna är hårda, replikerade Hellenius att ”Tony går omkring och är småhård hela tiden”. Oftast är den vinfryntliga publiken med på skämten, men när de faller platt skapas kittlande obekväm tv.

Sexvitsandet i ”Let’s dance” är så rutinmässigt att fallgroparna missas. Som när Hellenius lägger upp för Ravellis oundvikliga replik när han presenteras till bilder av straffläggningen i fotbolls-VM 1994: ”Du sträckte ut vänsterhanden då, vilken kroppsdel sticker du ut i dag för att bli hjälte?” Ravelli tar emot, blickar ned mot skrevet och säger ”nej, inte den”.

Tystnaden som uppstår är magnifik skämskudde-tv. För när ett ekivokt skämt landar snett blir det lätt anstötligt, och en skön göteborgare har plötsligt förvandlats till snuskgubbe.

Detta är dock inget som tycks avskräcka Hellenius humor från att fortsätta landa långt nere i brallan. Jag tog på mig Prussiluskans stränga glasögon och räknade till tre snuskiga anspelningar – under premiärens tio första minuter.

Foto: Benny Hill Benny Hill.

Men då har fredagsmysets Benny Hill bara börjat. Sexbarnspappan Mendez gillar att göra barn, dansparet Sigrid Bernson och Robin Bengtsson är nyblivna singlar (blink, blink) och finns det inte en glöd mellan Kaspersen och Calle Sterner (som måste påpeka att han har tjej).

Närheten i dansen är kanske så pass exotisk på våra nordliga breddgrader att det är just parning de flesta tänker på hemma i tv-sofforna. Att se ”Let’s dance” blir som att stiga in i en märklig parallell värld där atmosfären osar osexig sexig stämning, som en Kanal 5-dokumentär om swingersklubbar på Jylland.

Gott så. Men att försöka titta på ”Let’s dance” bara för dansens skull blir snabbt rätt outhärdligt.

Julia Louis-Dreyfus som Selina Meyer i ”Veep”.

Veckans...

… roligaste. I sista säsongen av ”Veep” (HBO Nordic) kämpar Selina (Julia Louis-Dreyfus) återigen för att bli president, oklart varför egentligen. Mot henne ställs bland annat hopplöse Jonah (Timothy Simons) som får lite problem när det kommer fram att han gift sig med sin tidigare styvsyster. Rappkäftat och smart.

Mark Proksch som energivampyren Colin i ”What we do in the shadows”.

… roligaste 2. Energivampyren Colin (Mark Proksch) som söver

alla med sin bedövande tråkighet är underbar i skruvade ”What we do in the shadows” (HBO Nordic). Jemaine­ Clements och Taika Waititis tv-serie baseras på deras egen kultfilm från 2014 om ett gäng vampyrer som bor ihop i en modern förort, i nya versionen Staten Island i New York. Fånigt och charmerande absurt.

Sara Stridsberg.

… dokumentär. I ”Stridsbergland”, som visas på SVT2 i kväll (och finns på SVT Play redan), gläntar den tidigare akademiledamoten Sara Stridsberg på dörren till sitt hem, sitt skrivande och sin familj. Fascinerande, inte minst att hon skrivit alla sina böcker med enbart högerhanden (som oroväckande nog börjat värka).

Foto: SVT ”Keyyo med Rheborg i Ryssland”.

… resa. ”Keyyo med Rheborg i Ryssland” (SVT) är ännu en av dessa realityserier med kändisar som gör infotainment, i det här fallet om Ryssland. Youtubestjärnan Kristina Petrushina tar med sin idol Johan Rheborg på en resa till sin födelsestad Omsk i Sibirien, vilket blir intressant, varmt och mysigt.

avSandra Wejbro