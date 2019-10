Veckans streamingtips + FÖLJ

Gere som grisig patriark, formidabla förolämpningar och marint mysterium

avKarolina Fjellborg

4 oktober 2019 12:07

Foto: BBC/Netflix/HOT. ”MotherFatherSon”, ”Between two ferns: The movie” och ”Sirens”.

VECKANS STREAMINGTIPS Richard Gere gör sin första stora tv-roll i ”MotherFatherSon”, Netflix ”Between two ferns”-film har hög fnissfaktor, och det israeliska mysteriet ”Sirens” börjar lovande.

MotherFatherSon



Lite grann som HBO:s ”Succession” – fast inte alls lika bra. Det är kanske inte en så säljande beskrivning, och BBC:s ”MotherFatherSon” är verkligen inte heller något mästerverk, men den åttadelade serien – där pompös familjemelodram möter politisk och journalistisk thriller – har ändå sina stunder, för den som inte har något emot svulstigheter. Richard Gere gör sin första stora tv-roll någonsin som Max Finch; en mediemogul i London som har jättemycket makt och pengar, men inte direkt några årets pappa-utmärkelser... Den formidabla Helen McCrory spelar hans bittra exfru och Billy Howle hans stackars son.

C More. Premiär på tisdag



Between two ferns: The movie



Netflix-filmen som bygger vidare på Funny or Die-talkshowen där Zach Galifianakis intervjuar/förolämpar skådisar och andra stjärnor mellan två ormbunkar, må ha en hiskeligt tunn intrig, men vissa frågor fnissar jag fortfarande åt två veckor efter att ha sett den. Framför allt denna till Jon Hamm: “Bradley Cooper var med och skrev manus, regisserade och spelade huvudrollen i 'A star is born'. Hoppas du att det ska öppna dörrar för andra snygga idioter?”. Men även denna till Matthew McConaughey: ”Vad var marijuanabudgeten på 'True detective'?”. Och denna till Paul Rudd: ”En del människor har allt. Utseende, talang. Hur känns det att bara ha utseendet?”. Klart sevärd, alltså.

Netflix

Sirens



Israel är alltid intressant som tv-land, och för den som redan har plöjt serier som ”Fauda” (Netflix), ”Our boys” (HBO Nordic) och ”Shtisel” (Netflix), finns nu en ännu spännande titel att sätta tänderna i. ”Sirens” (originaltitel ”Betoolot”) – som har några år på nacken men är en nyhet i den svenska streamingdjungeln – utspelar sig i Eilat vid Röda havet, och följer en kvinnlig polis som börjar nysta i mysteriet med sin försvunna tvillingsyster. En syster som antogs ha drunknat som barn, men nu plötsligt hittas död, nyligen avliden, nästan 20 år senare. Var har hon varit och vad har hänt henne?

Viafree

Foto: HOT. ”Sirens”.

