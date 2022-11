”Benjamins” tillbaka i vår – får en tredje säsong

Ingrosso: Fan vad fint

Av: TT

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 40 min sedan

helskärm Benjamin Ingrosso. Arkivbild.

Benjamin Ingrossos program ”Benjamins” får en tredje säsong.

Programmet, där artisten Ingrosso bjuder in andra kända personer för att spela musik och laga mat, hade premiär i TV4 i fjol.

Tidigare i höst utsågs Benjamin Ingrosso till årets tv-personlighet på tv-galan Kristallen för sitt programledarskap.

Den tredje säsongen av ”Benjamins” sänds i vår, skriver TV4 på Instagram.

– Fan va fint att få berätta att vi spelar in den 3:e säsongen av ”Benjamins” as we speak!! Ses i vår älskade vänner, skriver Benjamin Ingrosso på Instagram.