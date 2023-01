Mejla Karolina Fjellborg

Streamingkriget blev precis ännu snurrigare

Varför har SkyShowtime köpt HBO Max avlagda serier?

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

TV-KRÖNIKA HBO Max har rensat ut och SkyShowtime har handlat second hand.

Den senaste utvecklingen i streamingkriget är som tagen ur en köp- och säljgrupp på Facebook.

Det är snurrigt nu.

Det var snurrigt redan i somras, när HBO Max inledde en slakt på sin egen tjänst, och HBO:s aktade varumärke, genom att plocka bort en mängd originalserier. Bland dem hyllade nordiska serier som norska ”Beforeigners” och svenska ”Björnstad” och ”Lust”.

helskärm ”Lust”, ”Beforeigners” och ”Björnstad” kommer till SkyShowtime.

Sedan, lite senare, rök plötsligt niofaldigt Emmybelönade ”Westworld”. Och man började fundera på om de inte bara skulle ta och slänga ”Sopranos” i soptunnan också, när de ändå var i farten.

Och nu har det precis blivit ännu snurrigare, för nu har HBO Max sålt 21 av sina egna europeiska serier, bland annat de ovan nämnda, till den än så länge för gemene man relativt anonyma men unga och hungriga konkurrenten SkyShowtime.

Vad är det som händer?

Nå, olika strategier i positioneringen gentemot jättarna Netflix, Disney+ och Prime Video verkar vara vad som händer.

Det finns dock en gemensam nämnare här och det är ordet sammanslagning. De mindre aktörerna bildar lag i stället för att köra solo, för att ha en bättre chans att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt innehåll.

HBO Max storstädning är nämligen en förberedelse för den stundande sammanslagningen med Discovery+. Exakt hur den nya tjänsten kommer att se ut vet vi inte än, men man ser onekligen ett märkligt, ekonomiskt muskulöst men oformligt arrangerat äktenskap mellan äpplen och päron framför sig.

Europeiska dramaserier verkar hur som helst inte vara en prioritet.

SkyShowtime, som i höstas ersatte den tidigare tjänsten Paramount+, är i sin tur det färdiga, eller ärligt talat snarare halvfärdiga, resultatet av ett partnerskap mellan Paramount Global och Comcast. Innehåll från bland annat Universal Pictures, Paramount Pictures, Sky Studios, Paramount+ och Peacock har samlats i en och samma tjänst, med siktet inställt på att erövra Europa.

En inte helt enkel uppgift, då marknaden redan dignar av tjänster och folk generellt håller på att få det sämre ställt.

Därför: Om SkyShowtime ska ha en chans att överleva i konkurrensen, som inte bara består av de stora amerikanerna tjänsterna utan även av lokalt förankrade aktörer som Viaplay, måste de satsa på europeiska serier.

Nu har de tagit ett första steg genom att köpa begagnat, men egna satsningar lär följa.

helskärm Taylor Sheridan.

Sedan får vi ser hur SkyShowtime klarar sig.

Än så länge har tjänsten tett sig amatörmässig. Titlar man hade förväntat sig saknas, nya snackiga amerikanska serier kommer sent eller inte alls, premiärer skjuts fram. Och ingen kan riktigt svara på något.

På den tekniska sidan verkar undertexterna leva ett eget liv – som övertexter.

Men SkyShowtime har i alla fall ett trumfkort, som heter Taylor Sheridan.

Mannen bakom bland annat ”Yellowstone” har blivit en av tv-världens absolut största, med sitt imperium av vad man skulle kunna kalla för rustik tv för vanligt folk, utan krusiduller och med stora stjärnor i stora roller. Och hans hela tiden växande smörgåsbord har sitt europeiska hem hos just SkyShowtime.

helskärm ”Yellowstone” med Kevin Costner.

I november kom gangster-dramakomedin ”Tulsa king”, med Sylvester Stallone, och nu kommer västernserien ”1923”, med Harrison Ford och Helen Mirren.

Visserligen nästan en månad efter utlovat datum. Men bättre sent än aldrig antar jag.

FJELLBORGS FAVORITER



check Welcome to Chippendales

True crime och guilty pleasure, stringkalsonger och mord. Kumail Nanjiani är suverän som mannen som grundade den manliga strippgruppen Chippendales, gjorde vrålsuccé och sedan saboterade allt, i den här både underhållande och tragiska serien på Disney+.



check Händelser vid vatten

Kerstin Ekmans roman, om ett ouppklarat dubbelmord på 70-talet, och om hur det 20 år senare fortfarande påverkar människorna i en liten jämtländsk by, har blivit en urstark SVT-serie i regi av Mikael Marcimain. Vemodig, spännande och gammaldags i ordets bättre bemärkelse.



check The last of us

Undantaget som bekräftar regeln om att det är hopplöst att göra tv och film av tv-spel. Det här postapokalyptiska dramat med dunderduon Pedro Pascal och Bella Ramsey, av spelskaparen Neil Druckmann och ”Chernobyl”-snillet Craig Mazin, är en hit. Premiär på HBO Max den 16 januari.

Hitta fler av Fjellborgs favoriter på tv.nu