Skepnadsbytare och hängiga norskor i Netflix tonårssmör ”The innocents”

Foto: Aimee Spinks/Netflix. Sorcha Groundsell och Percelle Ascott i ”The innocents”.

TV 23 augusti 2018 09:52

TV-RECENSION Smäktande tonårsromantik blandas med övernaturligt mysterium och skandinaviskt svårmod i Netflix "The innocents".

The innocents

Netflix

Del 1-4

Av Hania Elkington och Simon Duric, med bl a Sorcha Groundsell, Percelle Ascott, Guy Pearce, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Laura Birn och Sam Hazeldine.

ÖVERNATURLIGT TONÅRSDRAMA Innerlig tonårsromantik med Romeo och Julia-komplex möter övernaturligt mysterium och surmulen skandinavisk stämning i Netflix "The innocents". En serie inspelad i England och Norge, som har tagit mer på sin tallrik än vad den kan tugga och bitvis trillar över i pubertal högstämdhet, men vars helhjärtade tro på ung kärlek och allegoriska kvaliteter – paranormal fysik förvandling får symbolisera tonårens identitetskris och den förvirrande övergången från barn till vuxen – lär gå hem hos den tilltänkta, yngre publiken.

June (Sorcha Groundsell) och Harry (Percelle Ascott) är två svårt förälskade tonåringar som, natten mot Junes 16-årsdag, rymmer från jobbiga hemförhållanden och krävande, kvävande föräldrar, med siktet inställt på London, frihet och lycka.

Men äventyret surnar, och blir farligt och förvirrande ganska direkt, då June konfronteras av den skrämmande norrmannen Steinar (Jóhannes Haukur Jóhannesson) – som påstår sig känna hennes försvunna mamma – och strax därefter upptäcker att hon har förmågan att byta skepnad, och ta över andra människors kroppar.

En förmåga hon och Harry inte alls förstår hur de ska hantera och kontrollera.

Samtidigt, i en vacker del av Norge, lever en hängig liten grupp blonda kvinnor som också kan byta skepnad (varav en naturligtvis är Junes mamma) under sektliknande förhållanden tillsammans med en mystisk man vid namn Halvorson (Guy Pearce), som utför tvivelaktiga experiment på dem och förbjuder dem från att prata norska med varandra (vilket kanske är lika bra, då en hel del av den norska man ändå hör i den här serien låter ganska underlig, eftersom "norrmännen" i själva verket kommer från lite olika nordiska länder).

"The innocents" gör absolut ett och annat rätt. Atmosfären och estetiken är väldefinierad, och framför allt är skepnadsbytarscenerna lyckade och effektiva utan överdrivna, svårköpta effekter. Men mycket känns för repetitivt, annat onödigt dunkelt, och överlag har tonen svårt att hålla sig på rätt sida av den tunna linje som skiljer känslostyrka från sentimentalitet, och trovärdig tonårsskildring från lite lätt generande tonårssmör.



”The innocents” har premiär på Netflix den 24 augusti.

Se det här i stället: En bättre serie om tonåringar med övernaturliga förmågor är "Marvel's Cloak & Dagger", som finns på HBO Nordic.



Visste du att... Jóhannes Haukur Jóhannesson har varit med i "Game of thrones"? Han spelade Lem Lemoncloak i säsong sex.



Just nu... väntar vi på en annan Netflix-serie med norskkopplig. Nämligen "Maniac", med Emma Stone och Jonah Hill, som bygger på den norska serien med samma namn.

23 augusti 2018 09:52