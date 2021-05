De 21 hetaste tv-serierna sommaren 2021

Publicerad: 28 maj 2021 kl. 09.32

Uppdaterad: 28 maj 2021 kl. 10.51

Foto: Disney+/Netflix/Apple TV+. ”Monsters at work”, ”Sweet Tooth” och ”Physical”.

TV

Nu börjar sommarsäsongen i streamingdjungeln!

Här är serierna du bör hålla ögonen på.

Foto: Netflix. ”Sweet Tooth”.

Sweet Tooth



Ett fantasyäventyr efter en DC Comics-förlaga, som utspelar sig i en postapokalyptisk värld där vissa barn föds som hybrider av människor och djur. I centrum står en hjortpojke, och bakom serien står bland andra Robert Downey Jr som exekutiv producent.

Netflix, 4 juni

Foto: Apple TV+. ”Lisey’s story”.

Lisey's story



En miniserie i åtta delar baserad på Stephen Kings bok från 2006, med manus skrivet av skräckmästaren själv. Med Julianne Moore som änkan Lisey Landon, som plågas av både minnen av sin berömde författarmake (Clive Owen), och av en av hans besatta fans (Dane DeHaan).

Apple TV+, 4 juni

Foto: Nordic Entertainment Group. ”Max Anger – with one eye open”.

Max Anger – with one eye open



En thriller som utspelar sig på 90-talet, och är baserad på Martin Österdahls böcker om rysslandspecialisten Max Anger. Adam Lundgren spelar titelrollen, och på rollistan finns även Evin Ahmad, Joel Spira, Johan Rheborg, Linus Wahlgren och Malin Crépin.

Viaplay, 6 juni



Foto: ITV. ”The Singapore grip”.

The Singapore grip



Ett brittiskt drama efter JG Farrells satiriska bok med samma namn, som fick ett blandat mottagande i hemlandet. Skådeplatsen är koloniala Singapore i början av 40-talet, och i rollerna syns bland andra Charles Dance, David Morrissey och Colm Meaney.

SVT Play, 7 juni

Foto: BritBox. ”The beast must die”.

The beast must die



En ny brittisk hämndthriller med Jared Harris och Cush Jumbo, efter en bok som Cecil Day-Lewis (Daniel Day-Lewis pappa) gav ut 1938 under pseudonymen Nicholas Blake. Om hur en sörjande mamma nästlar sig in i livet hos mannen hon tror dödade hennes son.

C More 10 juni/TV4 Play, 28 juni

Foto: Disney+. ”Loki”.

Loki



Disney+ fortsätter sitt Marvel-race med ”Loki”, som precis som ”WandaVision” och ”The Falcon and the Winter Soldier” utspelar sig efter händelserna i ”Avengers: Endgame”. Tom Hiddleston spelar buset Loki, som här reser genom tiden, och en annan bärande roll görs av Owen Wilson.

Disney+, 11 juni

Foto: Netflix. ”Lupin”.

Lupin



Den franska Netflix-favoriten ”Lupin” – med Omar Sy som gentlemannatjuven Assane Diop, som inspirerad av Maurice Leblancs fiktiva figur Arsène Lupin söker hämnd på sin pappas förgörare – kommer tillbaka med en andra del, som består av fem avsnitt.

Netflix, 11 juni

Foto: Netflix. ”Katla”.

Katla



Svenskarna Aliette Opheim och Valter Skarsgård är med i Netflix första isländska originalserie. En ”emotionell, mystisk och psykologisk sci-fi-serie” av Baltasar Kormákur, som utspelar sig i en liten stad där en aktiv vulkan och smältande glaciäris leder fram till konstigheter.

Netflix, 17 juni

Foto: Apple TV+. ”Physical”.

Physical



Rose Byrne spelar huvudrollen som en hemmafru med ett komplicerat inre liv som hittar självförtroende – och pengar – i aerobics-världen i den här dramakomedin, som utspelar sig i 80-talets soliga San Diego. Kan vara något för oss som älskade Netflix ”GLOW”...

Apple TV+, 18 juni

Foto: Disney+. ”The mysterious Benedict society”.

The mysterious Benedict society



Ett familjevänligt mysterieäventyr med Lemony Snicket-vibbar, baserat på Trenton Lee Stewarts böcker. Om fyra föräldralösa barn med unika färdigheter som blir kallade till en internatskola av en excentrisk man som behöver deras hjälp. Med Tony Hale och Kristen Schaal.

Disney+ 25 juni

Foto: Johan Paulin/Netflix. ”Young royals”.

Young royals



Nästa svenska Netflix-serie är skapad av bland andra Lisa Ambjörn (”Sjukt”). Edvin Ryding spelar prins Wilhelm, som börjar på en prestigefylld internatskola och börjar utforska vem han egentligen är och hur han vill leva. Pernilla August spelar hans mamma, drottningen.

Netflix, 1 juli

Foto: Disney+. ”Monsters at work”.

Monsters at work



En animerad serie som utspelar sig ett halvår efter händelserna i ”Monsters, Inc” från 2001. Bland rösterna hörs John Goodman, Billy Crystal och Mindy Kaling, och bakom spakarna finns Pete Docter, som regisserade originalfilmen och nyligen vann en Oscar för ”Själen”.

Disney+, 2 juli

Foto: ITV/Hulu. ”Syndarnas hus”.

Syndarnas hus



”Harlots” är originaltiteln på den här serien, som utspelar sig i 1700-talets London och består av tre säsonger (2017-2019). Samantha Morton spelar en bordellmamma som försöker förbättra tillvaron för sig själv och sin ”familj”. Andra kända namn är Lesley Manville, Jessica Brown Findlay och Liv Tyler.

SVT Play, 5 juli

Foto: HBO. ”The White Lotus”.

The White Lotus



En ny satirisk komediserie av Mike White, som tillsammans med Laura Dern skapade HBO:s kultiga ”Enlightened”. Den här utspelar sig på en lyxresort på Hawaii, där både gäster och anställda krånglar. Med Connie Britton, Jennifer Coolidge och Steve Zahn, bland andra.

HBO Nordic, 12 juli

Foto: Sky One. ”Babylon Berlin”.

Babylon Berlin



Äntligen kommer det mer av den kaotiska, dekadenta och mäktiga tyska jättesatsningen ”Babylon Berlin”, baserad på Volker Kutschers böcker om polisen Gereon Rath (Volker Bruch) i det sena 20-talets vilda Berlin. (De tidigare avsnitten finns på HBO Nordic och Viaplay.)

SVT Play, 12 juli

Foto: Apple TV+. ”Schmigadoon!”.

Schmigadoon!



En musikalkomedi från ”Saturday night live”-hjärnan Lorne Michaels, med Cecily Strong och Keegan-Michael Key som ett par som upptäcker en magisk stad där alla lever i en 40-talsmusikal. I biroller: Alan Cumming, Kristin Chenoweth, Fred Armisen och Jane Krakowski.

Apple TV+, 16 juli

Foto: Disney+. ”Turner & Hooch”.

Turner & Hooch



Nostalgitåget tuffar vidare med en serie som följer upp Tom Hanks-rullen ”Turner & Hooch” från 1989. Josh Peck spelar polisen Scott Turner Jr, som ärver en stökig hund som visar sig vara partnern han behöver. Av ”Burn notice”-skaparen Matt Nix.

Disney+, 16 juli

Foto: Apple TV+. ”Ted Lasso”.

Ted Lasso



Jason Sudeikis är tillbaka som en varm och optimistisk amerikansk fotbollstränare i ett lite kyligare England, i en andra säsong av Apples vrålcharmiga sportkomedi ”Ted Lasso”, vars första säsong välförtjänt belönades med flertalet fina priser.

Apple TV+, 23 juli

Foto: HBO Max. ”Gossip Girl”.

Gossip Girl



Snart är det dags för den nya versionen av ”Gossip Girl”, där Kristen Bell är tillbaka som den mystiska bloggaren Gossip Girl men ett nytt gäng privilegierade Manhattan-ungdomar står i fokus. Den amerikanska premiären blir i juli, och den svenska borde inte bli mycket senare.

HBO Nordic, premiärdatum okänt



Foto: BBC. ”Guilt”.

Guilt



Den här mycket hyllade BBC-serien från 2019 avhandlar temat skuld. Mark Bonnar och Jamie Sives spelar två bröder som råkar köra ihjäl en äldre man på en gata i Edinburgh, och bestämmer sig för att försöka dölja vad de har gjort. Något som visar sig vara ett dåligt beslut.

SVT Play, 2 augusti

Foto: Netflix. ”The chair”.

The chair



Sandra Oh gör huvudrollen som nybliven prefekt på ett prestigefullt universitet i en dramakomedi producerad av ”Game of thrones”-skaparna David Benioff och DB Weiss. Andra roller görs av Jay Duplass och Holland Taylor.

Netflix, 27 augusti

