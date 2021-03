Månadens måsten! 15 heta tv-serier att streama i mars

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 01 mars 2021 kl. 08.00

Uppdaterad: 01 mars 2021 kl. 10.19

Foto: Netflix/NBC/Fremantle. ”Sky rojo”, ”Belgravia” och ”Exit”.

TV

Ny månad, nya serier att streama.

Här är 15 titlar att hålla koll på i mars.

Foto: BBC. ”Small axe”.

1. Small axe



Hyllad brittisk filmantologiserie av ”12 years a slave”-regissören Steve McQueen. Fem filmer – ”Mangrove”, ”Lovers rock”, ”Red, white and blue”, ”Alex Wheatle” och ”Education” – som berättar olika historier om livet för västindiska invandrare i London från 1960-talet till 1980-talet.

SVT Play, 1 mars

Foto: ITV. ”Hedersmordet”.

2. Hedersmordet



Verklighetsbaserad brittisk miniserie i två delar om mordet på Banaz Mahmod i södra England 2006. Med Keeley Hawes som polis.

SVT Play, 6 mars

Foto: Stephen Butkus/Fremantle. ”Exit”.

3. Exit



Den norska så kallade skandalserien ”Exit”, om manligt svineri i Oslos finansvärld, är tillbaka med en efterlängtad andra säsong. Simon J Berger, Tobias Santelmann, Pål Sverre Hagen och Jon Øigarden gör huvudrollerna, och i biroller syns bland andra Maria Bonnevie, Rolf Lassgård och Sofia Helin.

SVT Play, 6 mars

Foto: Nordic Entertainment Group. ”Delete me”.

4. Delete me



Happy Jankell spelar en feministisk hackare i det här norska ungdomsdramat, som berättas baklänges och kretsar kring hur en spridd sexvideo förändrar livet för de två bästa vännerna Marion (Amalia Holm) och Marit (Thea Sofie Loch Næs) under deras sista år på gymnasiet.

Viaplay, 7 mars

Foto: Sophie Odelberg/C More/TV4. ”Jägarna”.

5. Jägarna



”Jägarna” kommer tillbaka med en andra säsong. Med Rolf Lassgård naturligtvis, men den här gången även med Simon J Berger, som spelar en morddömd man som hävdar sin oskuld, och Lena Endre, som spelar åklagare.

C More, 8 mars

Foto: HBO. ”Generation”.

6. Generation



Lena Dunham-producerat ungdomsdrama skapat av 19-åriga Zelda Barnz och hennes pappa Daniel Barnz. Beskrivs som ”en mörk men lekfull” serie om en blandad grupp high school-studenter som upptäcker ung sexualitet och ifrågasätter ”djupt förankrade övertygelser om livet, kärleken och familjeroller i det konservativa samhälle de lever i”.

HBO Nordic, 11 mars

Foto: Netflix. ”The one”.

7. The one



Tänk om vi kunde hitta vår perfekta partner genom DNA-matchning. Den frågan utforskas i den här serien, som utspelar sig ”fem minuter in i framtiden”, där en forskare skapar en ny, djärv matchmakingtjänst.

Netflix, 12 mars

Foto: Peo Olsson/Viaplay. ”Huss”.

8. Huss



En serie tv-filmer med Karin Franz-Körlof som den nyexaminerade polisen Katarina Huss – som alltså är dotter till Irene Huss från Helene Turstens böcker och filmserien med Angela Kovács. I de här nya filmerna spelas Irene av Kajsa Ernst.

Viaplay, 19 mars

Foto: Netflix. ”Sky rojo”.

9. Sky rojo



En ny spansk actionkriminalare av bland andra Álex Pina (”La casa de papel”, ”White lines”). I centrum står tre prostituerade som rymmer från sin hallick och hans hejdukar, och ger sig ut på ”en vild och galen resa på jakt efter frihet”.

Netflix, 19 mars

Foto: Disney+. ”The Falcon and the Winter Soldier”.

10. The Falcon and the Winter Soldier



Ny Marvel-serie från Disney+. Handlingen utspelar sig efter ”Avengers: Endgame”, och Anthony Mackie och Sebastian Stan repriserar sina roller från filmserien som Sam Wilson/Falcon och Bucky Barnes/Winter Soldier, som slår sig ihop för att bekämpa den antipatriotiska gruppen Flag-Smashers.

Disney+, 19 mars

Foto: LINUS HALLSENIUS/C More. ”Sjölyckan”.

11. Sjölyckan



Komediserien med bland andra Henrik Schyffert, Malin Cederblad, Gustaf Hammarsten, Shima Niavarani och Hans Mosesson, om generationsträngsel på ett sommarställe, kommer tillbaka med en tredje säsong. (TV4-premiären är den 3 april.)

C More, 19 mars

Foto: NBC. ”Belgravia”.

12. Belgravia



”Downton Abbey”-skaparen Julian Fellowes kostymdrama ”Belgravia” är baserat på hans egen bok med samma namn. Titeln syftar på ett fint kvarter i London, och handlingen utspelar sig på 1800-talet. I rollerna: Philip Glenister, Tamsin Greig, Saskia Reeves, Tom Wilkinson och Harriet Walter, bland andra.

SVT Play, 20 mars

Foto: Netflix. ”The irregulars”.

13. The irregulars



Ett brittiskt kriminaldrama som utspelar sig i viktorianska London, och är baserat på sir Arthur Conan Doyles verk. Om hur en grupp tonåringar som lever på gatorna löser övernaturliga brott på order av den elake doktor Watson (Royce Pierreson) och hans hale partner Sherlock Holmes (Henry Lloyd-Hughes).

Netflix, 26 mars



Foto: Miso film/Viaplay. ”Den som dräper”.

14. Den som dräper



Natalie Madueño är tillbaka som profileraren Louise i en andra säsong av Viaplays ”Den som dräper” (en kriminalserie som började sitt liv i danska TV2 2011). Den här gången handlar det om morden på tre unga män. En av rollerna görs av norske Tobias Santelmann – som även är aktuell i ”Exit”, ”Atlantic crossing” och HBO:s kommande norska serie ”Welcome to Utmark”.

Viaplay, 28 mars

Foto: Johan Paulin/SVT. ”Snöänglar”.

15. Snöänglar



Det här kriminaldramat är en samproduktion mellan SVT och danska DR. Danska Mette Heeno är upphovskvinna, och på rollistan finns Eva Melander, Josefin Asplund, Ardalan Esmaili, Cecilia Nilsson och Shanti Roney. Om hur en erfaren polis försöker lösa fallet med en fem veckor gammal bebis som försvann spårlöst från sitt hem i en sliten Stockholmsförort under ett kraftigt snöoväder natten före julafton.

SVT Play, 28 mars

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 01 mars 2021 kl. 08.00