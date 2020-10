Snygg, dyr och spännande men lite tom ”Big little lies”-släkting

Så bra är HBO:s nya miniserie ”The undoing”

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 23 oktober 2020 kl. 12.05

Uppdaterad: 23 oktober 2020 kl. 15.34

Foto: HBO. ”The undoing”.

TV-RECENSION Mord, mammor, pengar, förljugna äktenskap – och stora lögner.

David E Kelleys nya HBO-serie ”The undoing” vill vara gärna ”Big little lies” på östkusten. Men får nöja sig med att underhålla för stunden som välspelat och smarrigt mordmysterium med klara bladvändarkvaliteter.

+++

The undoing

HBO Nordic

Del 1-5

Av David E Kelley, med bl a Nicole Kidman, Hugh Grant, Édgar Ramírez, Noah Jupe, Lily Rabe, Donald Sutherland, Noma Dumezweni, Sofie Gråbøl, Matilda De Angelis.

DRAMAMYSTERIUM En HBO-serie av David E Kelley, i vilken Nicole Kidman spelar en rik New York-kvinna som är gift med en skitstövel och dras in i ett mordmysterium relaterat till sin sons skola.

Ja, den sexdelade miniserien ”The undoing” – som är regisserad av danska Susanne Bier och baserad på Jean Hanff Korelitz bok ”You should have known” – låter väldigt mycket som, och vill nog gärna vara, östkustversionen av ”Big little lies”.

Det är den dock inte, då den egentligen inte har så mycket att säga, mer än att det goda livet kan förblinda. Men som påkostat, elegant regisserat och spännande mordmysterium med perfekta cliffhangers, suveränt skådespeleri, rafflande rättegångsdramatik och, lite oväntat, en påtaglig touch av erotisk 90-talsthriller, fungerar serien alldeles utmärkt.

Familjen Fraser tillhör New Yorks elit. Grace (Kidman) är en framgångsrik psykolog, som har en fantastisk garderob och är lyckligt gift med Mike (Hugh Grant); en charmerande barnonkolog. Paret bor i en spatiös Manhattan-lägenhet med sin son Henry (Noah Jupe), som går i en svindyr privatskola som Grace pappa Franklin Renner (en magnifik Donald Sutherland), som fullkomligt osar gamla pengar, donerar stora summor till.

Grace lever kort sagt drömmen. En dröm som hon – som är proffs på att se igenom andra människors livslögner men helt har missat sin egen – nu ska få ett obarmhärtigt uppvaknande från.

Efter en insamlingsauktion för Henrys skola blir nämligen en av föräldrarna brutalt mördad. Och när en chockad Grace vill prata om saken med sin man... har han plötsligt gått upp i rök.

Polisen Joe Mendoza (Édgar Ramírez), som utreder fallet, verkar övertygad om att Mike är den skyldige, och också om att Grace vet något hon inte berättar, och snart befinner hon sig i centrum för en väldigt offentlig skandal, samtidigt som hemligheter uppdagas och hennes eget liv rämnar.

Svårt att slita sig från, och lyxigt – men också lätt att glömma.



”The undoing” har premiär på HBO Nordic den 26 oktober.

