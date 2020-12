Trassel i Berlin, dystopisk sci-fi och annorlunda julspecial

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 10 december 2020 kl. 10.14

Foto: Stanislav Honzik, Viaplay/HBO Max/HBO. ”The defeated”, ”Raised by wolves” och ”Euphoria special”.

VECKANS STREAMINGTIPS Måns Mårlinds Viaplay-serie ”The defeated” väcker ens intresse. Svenske Matias Varela är med i Ridley Scotts sci-fi ”Raised by wolves”. Och Zendaya briljerar i ”Euphorias” avskalade julspecial.

The defeated



Måns Mårlind har skrivit och, tillsammans med sin parhäst Björn Stein, regisserat den här våldsamma och rätt läckra 40-talshistorien, med flera stora namn på rollistan. Den utspelar sig i ett mer eller mindre laglöst Berlin, strax efter andra världskrigets slut, och följer amerikanen Max McLaughlin (Taylor Kitsch), som är i staden för att styra upp poliskåren, men även för att hitta sin försvunna bror (Logan Marshall-Green). I andra roller syns Michael C Hall, Nina Hoss och Tuppence Middleton. Viaplay har valt att visa en om- och nerklippt version, vilket sällan är smart – men de första avsnitten gav ändå mersmak. Och den som vill se hela serien som Mårlind hade tänkt den, kan vänta till våren då en 'directors cut' kommer att släppas.

Viaplay. Premiär på söndag

Raised by wolves



Den här dystopiska sci-fi-serien, som är skapad av Aaron Guzikowski och producerad och delvis regisserad av genrenestorn Ridley Scott, hade svensk premiär på TNT i höstas, men lär ses av fler nu när den läggs ut på HBO Nordic. Danska Amanda Collin och Abubakar Salim spelar androiderna Mamma och Pappa, som har i uppdrag att uppfostra mänskliga barn på en främmande planet efter att jorden har förstörts av ett krig mellan ateister och religiösa fanatiker. På rollistan finns även ”Vikings"-stjärnan Travis Fimmel och svenske Matias Varela. Tankeväckande och snygg, men tung och lite åbäkig, sci-fi.

HBO Nordic. Premiär på onsdag

Euphoria special



Sam Levinsons HBO-serie ”Euphoria” är ett annorlunda tonårsdrama – och det specialavsnitt som precis har släppts är sannerligen en annorlunda julepisod. ”Trouble don't last always” är en timmes avskalat samtal inne på en servering en deppig julaftonskväll, mellan den tonåriga missbrukaren Rue Bennett (Zendaya) och hennes sponsor Ali (Colman Domingo). Zendaya, som i höstas vann en Emmy för sin insats i seriens första säsong, är enastående. Och den 25 januari kommer ett till specialavsnitt – ”Fuck anyone who's not a sea blob” – som utspelar sig på juldagen och följer Hunter Schafers karaktär Jules Vaughn.

HBO Nordic

