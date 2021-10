De bästa streamingtipsen för halloween

Muppar, monster, mördare – och andra läskiga nyheter på streamingtjänsterna

helskärm ”American horror story: double feature”, ”Mupparnas haunted mansion: spökhuset” och ”Chucky”.

STREAMINGTIPS Skräcksäsongen är här.

Här är årets hetaste halloween-nyheter på streamingtjänsterna.

Mupparnas haunted mansion: spökhuset



Klassiska Mupparna flyttar in i Disneys anrika åkattraktion The haunted mansion – vad finns att inte gilla? I den här nysläppta halloween-specialen spelar Gonzo och kungsräkan Pepe huvudrollerna, men de flesta gamla favoriter dyker upp på ett eller annat hörn, och bland de mänskliga gäststjärnorna finns Will Arnett, Taraji P Henson och John Stamos. Ett klockrent familjeval, med svängiga låtar och hög trivselfaktor för föräldrar som växte upp med det här sköna gänget.

Disney+

Chucky



80-talsskräckisen ”Den onda dockan” har fått många uppföljande filmer – men det här är den första tv-serien i franchisen. Och den är lyckad; rolig, brutal och bisarr, och full av mordisk kreativitet... Originalskaparen Don Mancini själv ligger bakom serien, och Brad Dourif lånar återigen ut sin infernaliska röst till dockan Chucky och hans inneboende, mänskliga seriemördare Charles Lee Ray.

C More. Premiär den 31 oktober

Jag vet vad du gjorde förra sommaren



Lois Duncans ”I know what you did last summer” från 1973, som blev slasherfilmer under genrens renässans i slutet av 90-talet, har nu blivit tv-serie. Och ja, även här handlar det om ett gäng med unga, snygga människor som blir trakasserade (och mördade) av någon som vet att de i hemlighet körde ihjäl en person förra sommaren. Initialt är det lätt att fnysa åt en serie som så ogenerat parasiterar på både ”Euphoria” och ”Gossip girl”, och har så plastiga, osympatiska karaktärer. Men sedan, plötsligt, har man fastnat på kroken...

Prime Video. Nya avsnitt på fredagar

American horror story: double feature



Ryan Murphys och Brad Falchuks alltid kitschiga, mustiga och ohämmade skräckantologi ”American horror story” tioårsjubilerar med ”Double feature”. Det vill säga en säsong uppdelad i två olika historier. Den första och bästa, ”Red tide”, utspelar sig i en kuststad i Massachusetts och bjuder på färgstarkt skådespel av bland andra Sarah Paulson, Finn Wittrock, Frances Conroy, Leslie Grossman och Macaulay Culkin.

Disney+. Nya avsnitt på onsdagar

I död och lust



Tommy Wirkolas senaste är en överraskande rolig, utflippad norsk blandning av svart humor, stugskräck, splatter, Tarantino-influenser och nordiskt äktenskapsdepp, till tonerna av ett rätt perfekt soundtrack. Aksel Hennie och Noomi Rapace spelar två äkta makar som åker ut till sin stuga, var och en med planen att göra sig av med den andra. Men saker och ting går inte riktigt som planerat när en trio förrymda brottslingar dyker upp från oväntat håll...

Netflix





Midnight mass



Den här hösten fortsatte ”The haunting of Hill House”-skaparen Mike Flanagan att briljera i den lite vuxnare skräckgenren med den här både sorgliga, skrämmande och svulstiga miniserien om hur ett isolerat litet ösamhälle drabbas av en besinningslös religiös feber efter ankomsten av en ny, karismatisk präst (Hamish Linklater). Har du inte redan sett den så är tiden nu.

Netflix

Just beyond



Disneys nya antologiserie ”Just beyond” är en samling lagom otäcka och ganska mysiga, övernaturliga och sedelärande äventyr för lite äldre barn, om ”en verklighet precis bortom den vi känner till”. Till grund för serien ligger berättelser av RL Stine (som för övrigt även har skrivit böckerna bakom Netflix ”Fear Street”-trilogi.)

Disney+

