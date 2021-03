”Line of duty” fick rekordpremiär

Av: TT

Publicerad: 22 mars 2021 kl. 14.25

Uppdaterad: 22 mars 2021 kl. 15.12

Foto: Taylor Jewell/AP/TT Kelly Macdonald i "Line of duty". Arkivbild.

TV

I söndags sändes säsong sex av den brittiska polisserien "Line of duty" – och fick sina högsta tittarsiffror hittills. 9,6 miljoner tittare bänkade sig framför BBC One för att återse poliserna vid antikorruptionsenheten AC-12, rapporterar BBC News.

Huvudrollerna spelas den här omgången av Kelly Macdonald, Martin Compston och Vicky McClure.

I Sverige finns de fem första säsongerna av "Line of duty" på C More. Serien har tidigare visats av SVT.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 22 mars 2021 kl. 14.25