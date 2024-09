Det våras för rövarna

En lite otippad trend har plötsligt uppenbarat sig

TV-KRÖNIKA Dick Turpin, Nell Jackson och Ronja Rövardotter.

Nu är det tydligen rövarna som är trendigast i streamingdjungeln.

Det går trender i tv-serier precis som i allt annat, och medan vissa är seglivade och spänner över år eller till och med decennier, är andra snarare flugor som snabbt surrar förbi och sedan dör.

Vilka strömningar som kommer att dominera 2024 är för tidigt att säga, men under årets första månader kunde man i alla fall konstatera att mode numera är på modet.

Att tv-serier och kläder går hand i hand är visserligen inget nytt. Det har varit tydigt sedan åtminstone ”Sex and the citys” dagar, och under senare år har kostymdesigners för serier som ”Familjen Bridgerton”, ”Wednesday”, ”The White Lotus”, ”Euphoria”, ”Emily in Paris” och ”Stranger things” haft en makt som de flesta modeinfluencers bara kan drömma om.

Alberto San Juan spelar den spanske modekungen Cristóbal Balenciaga i tv-serien som sänds på Disney+. Pressbild.



Men i år har vi ett kluster av serier som handlar direkt om designers och andra modeprofiler.

Som ”Cristóbal Balenciaga” på Disney+. ”The new look” på Apple TV+, om Christian Dior och Coco Chanel. Och ”Feud: Capote vs the Swans” på HBO Max, om författaren Truman Capotes fejd med stilikoner som Babe Paley, Slim Keith och CZ Guest.

Längre fram kommer Disneys ”Kaiser Karl”, om Karl Lagerfeld, och Apples ”La Maison", om ett fiktivt, samtida franskt modehus.

Så mode är definitivt en av årets trender.

expand-left helskärm Duayne Boachie och Noel Fielding i ”The completely made-up adventures of Dick Turpin”.



Och nu har jag spaning på ännu en, som känns aningen mer otippad.

Kanske handlar det om en ren slump, men den här månaden har i alla fall, helt plötsligt, inte bara en, och inte bara två, utan tre serier om rövare premiär.

Först, den historiska komedin ”The completely made-up adventures of Dick Turpin”, som hade premiär på Apple TV+ i förra veckan.

Den brittiske komikern Noel Fielding spelar huvudrollen i en fiktiv, familjevänlig och förtjusande fånig skröna om den verklige, mytomspunna stråtrövaren Dick Turpin, som avrättades för häststöld i York 1739.

Den påminner en del om den älskvärda kostymkomedin ”Our flag means death” på HBO Max, om ”gentlemannapiraten” Stede Bonnet. Men allra mest är det en hommage till klassisk brittisk humor som ”Svarte Orm” och framför allt Monty Python.

expand-left helskärm ”Renegade Nell”.



Och till påsk kommer ytterligare två rövarserier.

Dels det historiska brittiska äventyret ”Renegade Nell” på Disney+, av välrenommerade Sally Wainwright, som tidigare gjort serier som ”Scott & Bailey”, ”Vår stora kärlek”, ”Gentleman Jack” och ”Happy Valley”.

Om den unga, dynamiska kvinnan Nell Jackson (Louisa Harland) som efter att ha blivit ditsatt för mord blir en fruktad stråtrövare med en övernaturlig liten sidekick (Nick Mohammed) och ett stort, ödesbestämt uppdrag.

Och dels den efterlängtade svenska storsatsningen ”Ronja Rövardotter”, som vaskades av krisande Viaplay i höstas och nu i stället får premiär på Netflix.

Hans Rosenfeldt har skrivit manus efter Astrid Lindgrens bok, och utöver Kerstin Linden, som spelar Ronja, finns bland andra Christopher Wagelin, Sverrir Gudnason, Pernilla August, Vera Vitali och Johan Ulveson på rollistan.



Sista (vår)skriket är alltså: rövare.

expand-left helskärm Kerstin Linden som Ronja

expand-left helskärm Kerstin Linden som Ronja, Krista Kosonen som Lovis, Kim Kold som Labbas, Christopher Wagelin som Mattis, Johan Alexander Eriksson som Knotas, Per Lasson som Sturkas, Björn Elgerd som Tjorm och Isa Aouifia som Turre

