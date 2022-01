Vinfyllor, fragglar och kompetent skräcknonsens

helskärm ”The woman in the house across the street from the girl in the window”, ”Fragglarna: tillbaka till Fraggelberget” och ”Archive 81”.

VECKANS STREAMINGTIPS Kristen Bell spelar huvudrollen i en medvetet fånig ny Netflix-serie med en absurt lång titel. 80-talsfavoriterna ”Fragglarna” är tillbaka i en perfekt reboot. Och skräckserien ”Archive 81” funkar bättre än den borde göra.

helskärm ”The woman in the house across the street from the girl in the window”.

The woman in the house across the street from the girl in the window



Titeln är löjligt lång, men konceptet är ganska enkelt; att göra sig lustig över psykologiska hemmathrillers (à la, till exempel, Netflix egen ”Kvinnan i fönstret”) och samtidigt snärja tittarna med ett mysterium så bisarrt att det inte går att hoppa av. Kristen Bell spelar Anna, en ensam kvinna som har förlorat allt, och nu tillbringar dagarna med att blanda piller med vin, som hon häller upp i glas stora som fågelbad. När en snygg ny granne (Tom Riley) dyker upp börjar hon dock känna sig optimistisk – tills hon en kväll bevittnar ett mord i hans hus. Fast gjorde hon verkligen det? Eller är hon galen? Eller är det han som är galen? Fånigt kul, producerat av bland andra Will Ferrell.

Netflix. Premiär den 28 januari

helskärm ”Fragglarna: tillbaka till Fraggelberget”.

Fragglarna: tillbaka till Fraggelberget



Ni som, likt jag, älskade Jim Hensons ”Fragglarna” på 80-talet, kan nu återuppleva dem, och samtidigt inviga nya generationer i deras härliga grottvärld, med ”Fragglarna: tillbaka till Fraggelberget”. En UNDERBAR reboot, där allt det bästa med originalet finns bevarat, samtidigt som helheten är uppfräschad för att behaga moderna ögon med större krav på det visuella. Det är charmigt, det är klokt, det är roligt och det är svängigt. Och det lär gräma Disney+, som har rättigheterna till större delen av ”Mupparna”-katalogen, att det blev Äpplet som lade rabarber på det här gänget…

Apple TV+

helskärm ”Archive 81”.

Archive 81



Skräck är svårt, och ”Archive 81” är i partier både amatöraktig och repetitiv. Men Rebecca Sonnenshines serie, som är löst baserad på en podcast, fullkomligt vältrar sig i en krypande obehaglig atmosfär som är svår att slita sig från, och klassiska grepp används och kombineras på ett sätt som landar i förvånansvärt kompetens nonsens. Om hur en expert på att restaurera gamla videoband (Mamoudou Athie) gör misstaget att börja titta närmare på en försvunnen antropologistudents (Dina Sjijabi) skadade filmer från ett nedbrunnet lägenhetshus, på uppdrag av en skum miljardär (Martin Donovan).

Netflix

