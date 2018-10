Vår tid är nu + FÖLJ

Oktoberfest: 15 färska tv-serier som förgyller hösten

1 oktober 2018

Kostymdramer! Skräck! True crime! Plus nytt från männen bakom "Mad men" och "Line of duty" och kvinnan bakom "Girls".

Här är 15 serier att sluka i oktober.

1. Vår tid är nu



Den här behöver ju knappast någon närmare presentation – men jag kan i alla fall upplysa om att den andra säsongen av SVT:s lika eleganta som såpiga, och extremt välekiperade drama om familjen Löwander och personalen på deras restaurang Djurgårdskällaren, är till och med ännu bättre än den första. Släng er över den, för vi snackar en svensk klassiker här.

SVT, 1 oktober

2. Sthlm rekviem



Kristina Ohlssons böcker om kriminologen Fredrika Bergman har blivit tv-serie i tio delar, med Liv Mjönes som Bergman, som börjar som civil utredare på Stockholmspolisens särskilda resursgrupp för grövre brottslighet. Poliserna Alex Recht och Peder Rydh spelas av Jonas Karlsson och Alexej Manvelov. En sorgsen, mycket välspelad kriminalare om djup ondska i ett kallt Stockholm.

C More, 3 oktober/TV4, 17 oktober

3. Elite



Netflix andra spanska originalserie, efter "Flickorna i växeln" ("Las chicas del cable"), verkar vara ett tonårsdrama i "Gossip girl"-anda. Om hur tre arbetarklassungdomar börjar på Spaniens allra glassigaste skola och skapar social oreda – som slutar med mord.

Netflix, 5 oktober

4. The walking dead



Monsterstora zombieserien "The walking dead" återvänder med sin nionde säsong – som lär bli huvudrollsinnehavaren Andrew Lincolns sista som Rick Grimes. Säsongen består av två halvor à åtta avsnitt.

Kanal 9, 9 oktober

5. Svartsjön



Thrillerserien "Svartsjöns" andra säsong är en prequel, som utspelar sig på en mystisk skärgårdsö med en mörk historia. Filip Berg återvänder i rollen som bratkillen Johan, som skickas till öns behandlingshem efter att ha blivit påkommen med droginnehav, och i övriga roller syns bland andra Alida Morberg, Bahar Pars och "Vår tid är nu"-stjärnan Hedda Stiernstedt, som spelar en ung mamma som vill få tillbaka vårdnaden om sin dotter. Avsnitten kommer även att visas i TV3, men först under 2019.

Viaplay, 10 oktober

6. The Romanoffs



"Mad men"-skaparen Matthew Weiners nya serie är en antologi i åtta fristående delar, som utspelar sig på olika platser i världen men alla kretsar kring människor som tror sig vara ättlingar till den ryska tsarsläkten Romanov. Rollistan är lång och tung, med Christina Hendricks och John Slattery från "Mad men", Aaron Eckhart, Corey Stoll, Kathryn Hahn, Isabelle Huppert, Diane Lane, Kerry Bishé, Amanda Peet och Paul Reiser, bland andra.

Amazon Prime Video, 12 oktober

7. The haunting of Hill House



En modern nytolkning av Shirley Jacksons roman från 1959 (som tidigare har filmatiserats två gånger), med bl a "Game of thrones"-stjärnan Michiel Huisman, Carla Gugino, Elizabeth Reaser och Timothy Hutton. Om fem syskon som växte upp i USA:s mest kända hemsökta hus, och nu som vuxna tvingas konfrontera det förflutnas spöken efter att den yngsta systern begått självmord.

Netflix, 12 oktober

8. Camping



Ny HBO-komedi från "Girls"-teamet Lena Dunham och Jenni Konner, baserad på den brittiska serien med samma namn. Om hur ett födelsedagsfirande ute i det fria spårar ur med besked, och sätter både familje- och vänskapsrelationer på hårda prov. Med Jennifer Garner, Juliette Lewis och David Tennant.

HBO Nordic, 15 oktober

9. Making a murderer part two



Netflix true crime-braksuccé kommer tillbaka med "del två", där serieskaparna Laura Ricciardi och Moira Demos grottar ner sig i de nya turerna i fallen Steven Avery och Brendan Dassey. De fällande domarnas konsekvenser och påverkan på samtliga inblandande ska granskas, och vi ska också få följa Averys advokat Kathleen Zellners kamp för att bevisa sin klients oskuld.

Netflix, 19 oktober

10. Daredevil



Charlie Cox är tillbaka som Matt Murdock/Daredevil i en tredje säsong av Netflix första Marvel-serie. Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll och Elden Henson repriserar sina roller, och nya på rollistan är Wilson Bethel och Jay Ali.

Netflix, 19 oktober

11. Wanderlust



En samproduktion mellan BBC och Netflix, med Toni Collette i huvudrollen som en terapeut som kommer överens med sin man (Steven Mackintosh) om att de ska börja ligga med andra efter att en cykelolycka fått henne att omvärdera deras förhållande.

Netflix, 19 oktober

12. Vanity fair



Mustigt brittiskt kostymdrama baserat på William Thackereys "Fåfängans marknad", med Olivia Cooke i huvudrollen som Becky Sharp, som gör allt för att ta sig upp till societetens höjder i det tidiga 1800-talets England.

SVT, 20 oktober

13. Bodyguard



"Line of duty"-skaparen Jed Mercurios nya, som blev en knakelibraksuccé i sex delar för BBC den här hösten. Richard Madden ("Game of thrones" Robb Stark) spelar en krigsveteran som lider av posttraumatiskt stressyndrom och nu jobbar för polisen, och får i uppdrag att beskydda inrikesministern ("Line of dutys" Keeley Hawes) – vars politik han föraktar djupt.

Netflix, 24 oktober

14. Chilling adventures of Sabrina



En mörk nytolkning av den glättiga 90-talsserien "Sabrina tonårshäxan", med "Mad mens" Kiernan Shipka i Melissa Joan Harts gamla roll som Sabrina Spellman – till hälften dödlig och till hälften häxa. Fastrarna Hilda och Zelda spelas av Lucy Davis och Miranda Otto.

Netflix, 26 oktober

15. Legacies



Efter "The vampire diaries" och spinoffen "The originals" kommer nu nästa spinoff "Legacies". Om tonåriga Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) – som är en mäktig blandning av vampyr och varulv, och även har häxblod i ådrorna, och går på Salvatore boarding school for the young and gifted. En skola och fristad för övernaturliga varelser som hon själv.

HBO Nordic, 26 oktober

