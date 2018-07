Orange is the new black + FÖLJ

Kolla in trailern för säsong sex av ”Orange is the new black”

Foto: JoJo Whilden / Netflix. Taylor Schilling som Piper i säsong sex av ”Orange is the new black”.

TV 11 juli 2018 10:20

Den 27 juli är "Orange is the new black" tillbaka med en sjätte säsong. Och den nysläppta trailern vittnar om helt nya spelregler för våra (anti)hjältinnor.



Netflix har hållit hårt i hemligheterna inför den sjätte säsongen av Jenji Kohans älskade kvinnofängelseserie "Orange is the new black", och först nu, drygt två veckor före säsongspremiären, kommer den första fullängdstrailern.

Den visar att det är nya, hårdare bud som gäller för gänget från Litchfield Penitentiary, som har förflyttats till ett högsäkerhetsfängelse efter förra säsongens våldsamma upplopp.

Den nya säsongen utspelar sig ungefär en vecka efter att upploppet kvästes, och Piper (Taylor Schilling), Crazy Eyes (Uzo Aduba), Red (Kate Mulgrew) och resten av gänget är nu färskingar på ett ställe där de måste navigera bland helt nya regler och maktstrukturer, samtidigt som de verkar pressas att ange sina vänner.

Och bekant ansikte från förr dyker upp, i Lori Pettys Lolly...

Men den stora frågan verkar vara: Var är Alex Vause (Laura Prepon)? Pipers blivande fru syns nämligen varken i trailern eller på bilderna från den nya säsongen...

"Orange is the new blacks" sjätte säsong har premiär på Netflix den 27 juli.

