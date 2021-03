Amazon Primes Sverigesatsning – här är filmerna och serierna

Av: Moa Malmqvist

Publicerad: 03 mars 2021 kl. 18.46

TV

Tretton nya titlar släpper Amazon Prime för den svenska publiken 2021.

Så här ser tjänstens utbud ut när den satsar i Sverige.

Amazon Prime har visserligen varit tillgänglig för tittare i norr sedan 2016, men nytt för satsningen är att den ska anpassa sig efter den nordiska marknaden. Fler titlar kommer att ha svenska undertexter och användargränssnittet ska lokalanpassas. Priset för strömningstjänsten är 65 kronor i månaden.

Bland de nya filmerna som kommer till Amazon Prime återfinns ”En prins i New York 2” och nya serien ”Invincible”. Många serieklassiker kommer att tillgängliggöras för de svenska tittarna, som ”Parks and recreation”, ”Mad men”, ”Downtown Abbey” och ”The office”. Storfilmer som ”Hajen”, ”Jurassic park” och ”Tillbaka till framtiden” finns också i strömningstjänstens utbud.

Foto: Quantrell D. Colbert / TT NYHETSBYRÅN Eddie Murphy i ”Coming 2 America” – ”En prins i New York 2”.

Här är titlarna som släpps under 2021

En prins i New York 2 (5 mars)

Cruel Summer

Invincible (26 mars)

Jeremy Clarkson’s Farm

Modern Love, Säsong 2

Panic

Solos

Sound of Metal

Tom Clancy’s Without Remorse (30 april)

Them

The Boy from Medellin

The Grand Tour, säsong 4: 3rd Special

The Underground Railroad (14 maj)

Borat Subsequent Moviefilm finns på Amazon prime.

Tillgängligt originalinnehåll

All or Nothing: Tottenham Hotspur

American Gods, säsong 1-3

Bliss

Borat Subsequent Moviefilm

Carnival Row, säsong 1

Fleabag, säsong 1-2

Good Omens

Homecoming, säsong 1-2

James May: Our Man in Japan

Little Fires Everywhere

Modern Love, säsong 1

One Night in Miami

Richard Hammond’s The Great Escapists

Star Trek: Picard

Star Trek: Lower Decks

Tales From The Loop

Tom Clancy’s Jack Ryan, säsong 1-2

The Aeronauts

The Boys, säsong 1-2

The Expanse, säsong 1-5

The Grand Tour, säsong 1-4

Foto: Amazon De komplexa superhjältarna i tv-serien ”The Boys” har gjort succé i USA.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 03 mars 2021 kl. 18.46