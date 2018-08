Tillbaka till Ozark, årets bästa seriefinal och en skön slacker











TV 30 augusti 2018 17:09

VECKANS STREAMINGTIPS ”Ozark”, ”Sharp objects” och ”Lodge 49”.

Ozark



Ozarkplatån är inte bara skådeplatsen för nästa säsong av "True detective" (för vilken en första mycket lovande trailer släpptes i dagarna), utan även för den här mörka, "Breaking bad"-inspirerade Netflix-serien, vars andra säsong anländer i morgon. Jason Bateman och Laura Linney är fortsatt starka som det inflyttade äkta paret Byrde, som går ner sig allt djupare i brott och amoral – men den verkliga anledningen att titta på "Ozark" är fortfarande fantastiska Julia Garner som imponerar med varenda replik som den unga lokala förmågan Ruth Langmore. Tummen upp även för nytillskottet Janet McTeer som skräckinjagande kartelladvokat.

Netflix. Säsongspremiär i morgon

Sharp objects



Att Marti Noxons HBO-serie "Sharp objects" – regisserad av "Big little lies"-snitsaren Jean-Marc Vallée och baserad på Gillian Flynns bok med samma namn om självskadebeteende, mord, förvriden moderskärlek och helvetiska familjeförhållanden i sydstatssocieteten – skulle bli en av sommarens verkliga höjdare fattade man redan i första avsnittet. Men jag hade däremot inte räknat med de makabra avslöjanden som var inklämda alldeles i slutet av det sista avsnittet, på det allra lurigaste av sätt – och har därför känt mig fullkomligt golvad hela veckan. Herre min skapare vilken knakelibrak-avslutning. Har du inte sett? Se! (Och se HELA eftertexterna i det sista avsnittet!)

HBO Nordic

Lodge 49



Här har vi någonting väldigt speciellt. "Billions"-stjärnan Paul Giamatti är exekutiv producent för den här dramakomedin från AMC, som visas på Amazon Prime Video i Sverige och handlar om Sean "Dud" Dudley (en magnifikt charmig och avslappnad Wyatt Russell). En underlig slackertyp i Long Beach, Kalifornien, utan jobb och pengar, som sörjer sin drunknade far svårt men finner ett nytt sammanhang och en sorts andlig utbildning i det udda ordenssällskapet The ancient and benevolent order of the lynx. Jag måste se mer för att få grepp om vart det hela egentligen är på väg, men föll direkt för den aparta, sköna tonen.

Amazon Prime Video

