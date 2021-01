Tolv tv-serier som rivstartar 2021

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 01 januari 2021 kl. 09.00

Foto: Netflix/Disney+/Netflix. ”History of swear words”, ”WandaVision” och ”Cobra Kai”.

Nytt år! Nya tv-serier!

Här är tolv att hålla ögonen på i januari.

Deutschland '89



Nu visar SVT den tredje omgången av den här tyska kalla kriget-spiontrilogin, som började med ”Deutschland '83” och fortsatte med ”Deutschland '86” och nu alltså avrundar med ”Deutschland '89”. Berlinmuren har fallit och den östtyska agenten Martin Rauch (Jonas Nay) och hans kollegor måste hantera en ny världsordning.

SVT, 1 januari

Cobra Kai



Den här kampsportsdramakomedin, om medelåldersversionerna av de två rivalerna från 80-talsfavoriten ”Karate kid” – Daniel LaRusso (Ralph Macchio) och Johnny Lawrence (William Zabka) – överraskade med att vara riktigt härlig. Och nu levererar Netflix, som köpte serien av Youtube i somras, en tredje säsong.

Netflix, 1 januari



History of swear words



”Historielektionen du inte visste att du behövde”, kallar Netflix den här serien i sex delar i vilken Nicolas Cage nystar i ursprungen för, det popkulturella användandet av, vetenskapen bakom och den kulturella betydelsen av sex olika fula ord.

Netfix, 5 januari

Lupin



Action, humor och äventyr blandas i den här franska serien, med Omar Sy som Assane Diop. En gentlemannatjuv som, inspirerad av Maurice Leblancs klassiska figur Arsène Lupin, tänker hämnas sin pappas död. Baserat på trailern har Netflix gjort en idiotdubbning av episka mått – så se till att ha originalspråket inställt.

Netflix, 8 januari

Blood



En irländsk familjethriller, vars två säsonger har rosats av kritiker. Om hur en kvinna (Carolina Main) återvänder hem till den irländska vischan efter att hennes mor råkat ut för en olycka och dött – men snart börjar misstänka att hennes far (”Line of dutys” Adrian Dunbar) hade något med saken att göra.

C More, 11 januari



Undercover



En visserligen inte helt dagsfärsk men förmodat spännande brittisk serie från 2016 av Peter Moffat. Med Sophie Okonedo som en advokat som får reda på att hennes man sedan 20 år tillbaka (Adrian Lester) inte är den han utger sig för att vara.

SVT, 11 januari

Night Stalker: The hunt for a serial killer



Årets första true crime-fix. Den här berättar historien om jakten på seriemördaren Richard Ramirez, som terroriserade invånarna i Kalifornien i mitten av 80-talet.

Netflix, 13 januari

WandaVision



Disney+ är på offensiven, och det nya årets första stora premiär är den här superhjälteserien, som blandar Marvels universum med klassisk sitcom. Elizabeth Olsen spelar Wanda Maximoff/Scarlet Witch och Paul Bettany är Vision. Karaktärer de tidigare har spelat i flera Marvel-filmer, men här alltså ska få en annan, skruvad, inramning.

Disney+, 15 januari

Tunna blå linjen



Sex Malmö-poliser, spelade av bland andra Gizem Erdogan, Oscar Töringe och Anna Sise, står i centrum i SVT:s ”Tunna blå linjen”, som är skapad av Cilla Jackert och ställer frågan: Hur klarar man av att i sitt jobb dagligen möta våld, hat, utsatthet och smärta och samtidigt förbli en hel och älskande människa?

SVT, 17 januari

Lyckoviken



Camilla Läckbergs ”Lyckoviken”, som hade premiär i höstas, var verkligen inte lysande. Men effektiva såpakvaliteter av den gamla skolan hade den onekligen. Nu kommer en andra säsong, som enligt Läckberg själv bjuder på ”ännu mer spänning, dramatik, kärlek och intriger”.

Viaplay, 19 januari



Foto: Viaplay. ”Lyckoviken”.

Fate: The Winx saga



Fantasy för unga, baserad på den animerade Nickelodeon-serien ”Winx club”. Om tonårsféer på en magisk internatskola.

Netflix, 22 januari

Helt perfekt



Johan Petersson och Eva Röse är tillbaka som skruvade varianter av sig själva i en fjärde säsong av alltid roliga ”Helt perfekt”. Gästspelar den här gången gör bland andra Alice Bah Kuhnke, Lisa Ekdahl och Ernst Billgren – och premiären är på streamingtjänsten som brukade heta Dplay men nu byter namn till Discovery+. (Eftersom alla streamingtjänster numera tydligen måste ha ett + i titeln.)

Discovery+, 24 januari

Foto: ITV/Discovery+. ”Helt perfekt”.

