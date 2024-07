En svart komisk och makaber modern moralpjäs

Netflix ”Huset Ushers undergång” är ett utropstecken i skräckgenren

Publicerad 2023-10-11

TV-RECENSION Karma är en satkärring i skräckvirtuosen Mike Flanagans förmodligen sista Netflix-serie ”Huset Ushers undergång”.

En modern, makaber moralpjäs där Edgar Allan Poe möter både ”Succession” och familjen Sackler.

Huset Ushers undergång

Netflix

Miniserie i åtta delar

Av Mike Flanagan, med bl a Carla Gugino, Bruce Greenwood, Zach Gilford, Mary McDonnell, Willa Fitzgerald, Carl Lumbly, Samantha Sloyan, T’Nia Miller, Rahul Kohli, Kate Siegel, Henry Thomas, Mark Hamill, Ruth Codd, Sauriyan Sapkota.

SKRÄCKDRAMA Mike Flanagan har varit en mycket pålitlig leverantör av elegant och vemodig skräck till Netflix, med serier som ”The haunting of Hill House”, ”The haunting of Bly Manor” och ”Midnight mass”.

Han har till och med en egen avdelning på tjänsten.

Nu är han dock på väg att flytta över till Amazons stall, så ”Huset Ushers undergång” lär bli det sista tillskottet till Netflix ”Flanaverse”.

Men det är verkligen en storstilad sorti.

Titeln är tagen från Edgar Allan Poes novell ”The fall of the house of Usher” från 1839, och handlingen är löst baserad på både den och andra av samma mans verk. Varje avsnittstitel är dessutom en Poe-referens, och den gotiska skräckmästarens sinne för det makabra löper som en röd tråd genom de åtta delarna, precis som några av hans favoritteman. Som skuld, besatthet, paranoia, själviskhet och ånger.

Men här finns även moderna inspirationskällor, och då främst två väldigt uppenbara: den förtappade, groteskt rika och dysfunktionella familjen i HBO:s ”Succession”, och verklighetens skurkar i den giriga amerikanska läkemedels-klanen Sackler.

Här handlar det nämligen om just en förtappad, groteskt rik och akut dysfunktionell familj, vars enorma förmögenhet har gjorts på att kränga ett smärtstillande, Oxycontin-liknande preparat, som har lett till beroende, misär och död för mängder av människor.

expand-left helskärm ”Huset Ushers undergång”.

Familjens två överhuvud är det tätt sammansvetsade tvillingparet Roderick (Bruce Greenwood som äldre, Zach Gilford som ung) och Madeleine (Mary McDonnell/Willa Fitzgerald), och under dem slåss Rodericks flock av både ”äkta” och ”oäkta”, rätt gräsliga barn om sin pappas kärlek, uppmärksamhet och bekräftelse.

Redan i början får vi veta att alla barnen, på kort tid, nu har dött under dunkla och brutala omständigheter. Men hur, varför och framför allt vad en mystisk kvinna (Carla Gugino) och Roderick och Madeleine själva har med dödsfallen att göra, får vi veta efterhand, i och med att Roderick berättar sin historia för sin ärkefiende, åklagaren C Auguste Dupin (Carl Lumbly).

I ett par passager dignar ”Huset Ushers undergång” under uppstyltat prat och vikten av sina egna ambitioner. Men det är en parentes.

Som helhet är serien ett utropstecken i skräckgenren. En smart, modern och svart komisk moralpjäs, med en färgstark ensemble, snygga skrämseleffekter och, inte minst, extraordinära hädanfärder.



”Huset Ushers undergång” har premiär på Netflix den 12 oktober.

