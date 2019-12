Julens bästa tv – 20 höjdare

Guide till programmen och serierna du inte bör missa under jul och nyår

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 17 december 2019 kl. 08:00

Uppdaterad: 17 december 2019 kl. 10:18

Foto: TV4/Playground Television/Netflix. ”Orup 60 år”, ”Unga kvinnor” och ”A christmas carol”.

Julstök, dokumentärer, musik och traditioner. Men också raffel, rys, fantasy och utsökt italienskt drama.

Här är 20 utvalda tv-praliner, med olika sorts fyllning, att avnjuta under jul och nyår.

Foto: TV4/C More. ”Mandelmanns jul”.

1. Mandelmanns jul



För tredje året i rad bjuder det excentriska paret Gustav och Marie Mandelmann in till julstök på sin gård Djupadal på Österlen. Räkna med extrementusiasm, mys i kubik och helekologisk, på gränsen till orimlig, harmoni.

TV4, 17 december

Foto: SVT. Alexandra Charles och Hedda Stiernstedt.

2. Berättelsen bakom Vår tid är nu



SVT mjölkar ur lite mer ur ”Vår tid är nu”-succén med två timslånga avsnitt om de verkliga personer och händelser som har inspirerat serien. Med skådespelarna Suzanne Reuter, Charlie Gustafsson, Hedda Stiernstedt, Josefin Neldén och Simone Coppo.

SVT, 17 december

Foto: TV4/C More. Orup.

3. Orup 60 år



Jultablåerna innehåller som vanligt en hel del musik. Mitt förstahandsval är den här timmen med Orup, som spelades in i Globen förra året då popsnillet fyllde 60 år.

TV4, 19 december

Foto: Katalin Vermes/Netflix. Henry Cavill i ”The witcher”.

4. The witcher



Någon ny ”Game of thrones” blir det sannerligen inte, tro mig, men Netflix serie baserad på Andrzej Sapkowskis ”Sagan om häxkarlen” är ändå fet och festlig fantasy som bör kollas in, om man är lagd åt det håller. Med Henry Cavill i titelrollen, och två skandinaver – MyAnna Buring och Lars Mikkelsen – i biroller.

Netflix, 20 december

Foto: Peter Mountain/Netflix. ”The two popes”.

5. The two popes



Juldagen är en klassisk biodag, men den som inte orkar masa sig iväg till biografen (eller bor på landet och inte ens har en att masa sig till) kan festa med ny, bra film redan den 20 december, då Fernando Meirelles rosade ”The two popes” har premiär på Netflix. Med Anthony Hopkins och Jonathan Pryce.

Netflix, 20 december



Foto: TV4/C More. ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet”.

6. Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet



En mycket lyckad uppdatering av Åke Holmbergs Ture Sventon, av Per Simonsson och Stefan Roos. Robert Gustafsson är perfekt i huvudrollen, och Johan Glans lika klockren som Sventons ärkefiende Ville Vessla. (Finns på C More sedan den 6 december.)

TV4, 21 december

Foto: Patrick Redmond/Playground Television. ”Unga kvinnor”.

7. Unga kvinnor



Den här tredelade BBC-filmatiseringen av Louisa May Alcotts bok lär inte vara någon direkt fullträff. Men ett kostymdrama sitter alltid fint till jul, och Emily Watson, Michael Gambon och Angela Lansbury ger rollistan tyngd.

SVT, 22 december

Foto: Dplay och Kanal 5. Johan Petersson och Adam Pålsson i ”Helt perfekt”.

8. Helt perfekt



Säsong tre av den här roliga och lite underskattade komediserien med en suverän Johan Petersson som en skruvad, ängslig och småaktig variant av sig själv, som har en tendens att hamna i obekväma situationer, smygs ut på Dplay för att senare även sändas i Kanal 5. (Samma dag kommer även nya avsnitt av ”Sommaren med släkten” med Peter Magnusson och Christine Meltzer.)

Dplay, 22 december

Foto: SVT. ”Jul med Carola”.

9. Jul med Carola



Den som inte har fått sin Carola-dos fylld av Viaplays ”Carolas advent” kan få mer i det här programmet, där hon tillsammans med orkester och gospelkör firar in julen i Steninge slotts lada. Egna julsånger, såväl som nytolkningar av klassiker.

SVT, 22 december

Foto: Stina Stjernkvist/SVT. ”Lerins jul”.

10. Lerins jul



Julspecial där Lars Lerin och hans Junior bjuder in de konstelever med funktionsnedsättningar som vi har fått lära känna i serien ”Lerins lärlingar” till ”en sprakande julfest” hemma i Värmland.

SVT, 23 december

Foto: BBC. Guy Pearce som Ebenezer Scrooge.

11. A christmas carol



Charles Dickens klassiker ”En julsaga” i en ny sorts tappning. Tre delar fantasyskräck, skrivna av ”Peaky Blinders”-skaparen Steven Knight, med Guy Pearce som Ebenezer Scrooge. Även Andy Serkis och Stephen Graham finns på rollistan.

HBO Nordic, 23 december

Foto: Bertil S-son Åberg/SVT. Arne Weise.

12. Arne Weise – det sista programmet



SVT minns Arne Weise med ett dokumentärt porträtt, som – passande nog med tanke på hans många år som trygg och ständig julvärd – sänds på julafton.

SVT, julafton

Foto: Janne Danielsson/SVT. Marianne Mörck.

13. Årets julvärd 2019



Marianne Mörck var kanske inte den man i första hand hade tippat som årets julvärd. Men när SVT gick ut med namnet kändes det omedelbart som ett genialt val. Klockan 14.55, precis före Kalle Anka, dyker hon upp i en tv nära dig.

SVT, julafton

Foto: Mia Berg/SVT. ”Från oss alla till er alla – SVT önskar god jul”.

14. Från oss alla till er alla – SVT önskar god jul



På tal om Kalle Anka så har SVT gjort ett eget, ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul”-inspirerat program i år. ”Från oss alla till er alla – SVT önskar god jul” beskrivs som ”en fullspäckad, juldoftande timme med julhälsningar” från SVT:s program och profiler. Som ”Svenska nyheter”, ”Skavlan”, ”Antikrundan”, Sommarskuggan och ”Leif och Billy”.

SVT, julafton

Foto: Thorsten Persson. Tage Danielsson och Hans Alfredson.

15. Hasse och Tage



SVT sänder en hel del dokumentärer under helgerna, men allra mest nödvändig känns den här, av Jane Magnusson om komikerduon Hans Alfredson och Tage Danielsson. En tredelad, längre version av filmen ”Hasse & Tage – en kärlekshistoria”, som gick upp på biograferna i höstas.

SVT, juldagen



Foto: Eduardo Castaldo/Wildside-Umedia. ”Min fantastiska väninna”.

16. Min fantastiska väninna



Många såg ”My brilliant friend” – filmatiseringen av den första boken i Elena Ferrantes Neapelkvartett – på HBO Nordic redan förra året. Men nu är det äntligen alla andras tur, då SVT visar de åtta gripande, intelligenta och vackra avsnitten om den komplicerade vänskapen mellan Elena Greco och Raffaella "Lila" Cerullo, under den svenska titeln ”Min fantastiska väninna”. Nästa säsong, som heter ”The story of a new name”, kommer till HBO Nordic nästa år.

SVT, annandagen

Foto: Janne Danielsson/SVT. ”Stjärnorna på slottet”.

17. Stjärnorna på slottet



Som traditionen bjuder ska ett gäng digniteter samlas på ett slott, för att äta, prata, smickra varandra och kanske gråta en skvätt, och i år är namnen Björn Kjellman, Pernilla Wahlgren, Dragomir Mrsic, Julia Dufvenius och Måns Möller.

SVT, 28 december

Foto: Steffan Hill/ITV. James Nesbitt i ”Hemligheten”.

18. Hemligheten



Läbbigt nordirländskt true crime-drama i fyra delar, med James Nesbitt som den skenhelige religiöse tandläkaren – och dubbelmördaren – Colin Howell.

SVT, 28 december



Foto: John Golden Britt/Netflix. ”Messiah”.

19. Messiah



Ny Netflix-thriller om hur en Jesusliknande figur (Mehdi Dehbi) dyker upp, verkar utföra mirakel, och får en stor internationell följarskara. Michelle Monaghan spelar CIA-officeren som ska försöka avgöra om han är en gudomlig varelse eller en bedragare.

Netflix, nyårsdagen

Foto: Johan Paulin/C More/TV4. Jakob Oftebro som Hamilton.

20. Hamilton



”När Stockholm drabbas av bombdåd och cyberattacker kämpar SÄPO för att hitta organisationen bakom dåden. Carl Hamilton, som återvänt till Sverige efter många års hemlig utbildning i USA, återgår till den militära specialenheten OP5. Samtidigt identifieras han som en eventuell misstänkt för bombningarna av SÄPO-agenten Kristin Ek, som bestämmer sig för att inte släppa honom ur sikte.” Så lyder synopsisen för den här storsatsningen från C More och TV4, där norske Jakob Oftebro spelar en ung variant av Jan Guillous agent Carl Hamilton. Får först premiär på C More, och senare, den 12 januari, i TV4.

C More, nyårsdagen

Följ TV-Koll på Facebook för full koll på allt inom tv

LÄS OCKSÅ ”World on fire” – stiligt och spännande krigsdrama

LÄS OCKSÅ Se första teasern för Viaplays Roslund & Hellström-serie