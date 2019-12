Nye Hamilton, obekväm humor och religiös dubbelmördare

avKarolina Fjellborg

Publicerad: 26 december 2019 kl. 08:00

Foto: Johan Paulin, C More/Dplay och Kanal 5/Steffan Hill, ITV. ”Hamilton”, ”Helt perfekt” och ”Hemligheten”.

VECKANS STREAMINGTIPS Jakob Oftebro är agent Carl Hamilton i C Mores nya serie, Johan Petersson briljerar i ”Helt perfekt” och James Nesbitt är superobehaglig i ”Hemligheten”.

Hamilton



Jan Guillous agent Carl Hamilton har tidigare spelats av Stellan Skarsgård, Peter Haber, Stefan Sauk, Peter Stormare och Mikael Persbrandt. I C Mores nya serie är det norske Jakob Oftebro som gör huvudrollen som en ung Hamilton, som återvänder till Sverige efter sin utbildning i USA. Storyn tar avstamp i ett bombdåd i Kungsträdgården, men efter ett par avsnitt är det fortfarande svårt att veta vart det hela är på väg, så juryn överlägger fortfarande kring hur bra det här egentligen är – men känslan är att det blir intrikat, världsomspännande raffel, och jag gillar i alla fall Oftebro i huvudrollen (och ja, han talar svenska). Sänds även i TV4, med start den 12 januari.

C More. Premiär på nyårsdagen



Helt perfekt



Det känns tveksamt om tillräckligt många har upptäckt hur bra ”Helt perfekt” faktiskt är. Jobbig, obekväm humor à la ”Curb your enthusiasm” i tämligen perfekt svensk tappning, med Johan Petersson i rollen som en skruvad, ängslig, konflikträdd och självupptagen version av sig själv, som hela tiden hamnar i jobbiga situationer som han oftast tar sig ur på sämsta tänkbara sätt. Eva Röse, Adam Pålsson, Johan Ulveson och diverse andra kändisar spelar också bjussiga varianter av sig själva. I den tredje säsongen, som precis har haft premiär, dyker bland andra Johar Bendjelloul upp, och Johan får prova på livet som singel. Väldigt roligt.

Dplay. Nya avsnitt på söndagar

Foto: Dplay och Kanal 5. ”Helt perfekt”.

Hemligheten



James Nesbitt är superobehaglig i den här fyrdelade, verklighetsbaserade nordirländska miniserien, om händelser som utspelade sig i Coleraine med början 1991. Han spelar den djupt religiöse, manipulative och skenhelige tandläkaren Colin Howell, som inleder en affär med en kvinna i sin baptistförsamling (Genevieve O'Reilly), och bestämmer sig för att röja sin fru (Laura Pyper) och sin älskarinnas make (Glen Wallace) ur vägen. Hur han går till väga och vad som händer sedan ska inte avslöjas, men tänk en bisarr och förbaskat otäck historia som spänner över två decennier.

SVT Play. Premiär på lördag



