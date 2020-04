Religiös rymmare, tonårsfejkare och vansinniga kattmänniskor

Unorthodox



En riktigt sevärd nyhet, och Netflix första serie på jiddisch (men det talas även engelska och tyska). Den fyrdelade miniserien ”Unorthodox” gläntar på dörren till de ultraortodoxa chassidiska judarnas värld och låter en kika in. Om en ung, 19-årig kvinna som lever i ett arrangerat, olyckligt äktenskap i Williamsburg, Brooklyn, och är socialt kontrollerad av en kvävande gemenskap där hennes enda roll som kvinna är att producera barn, men rymmer till Berlin för att börja ett nytt liv. Israeliska, miniatyrlilla Shira Haas (som känns igen från besläktade ”Shtisel”) är magisk i huvudrollen, och en av hjärnorna bakom är Anna Winger (”Deutschland 83”).

Netflix



Sjukt oklar



En livskrisande, impulsiv och konflikträdd 25-åring som bestämmer sig för att lura till sig en ny tonårstid, och fullfölja den gymnasieutbildning hon en gång hoppade av. Det låter som det lite tokiga upplägget för en familjevänlig amerikansk komedi från förr (tänk till exempel ”Big”, ”13 snart 30” eller ”Ombytta roller”), men visade sig förra året funka ganska bra även för en nutida svensk humorserie med Clara Henry. Nu är ”Sjukt oklar” tillbaka med en andra säsong – och tonårsfejkaren Ellen har nu 178 dagar kvar att ta sig igenom innan hon äntligen kan ta studenten. Inget måste direkt, men småkul.

SVT Play. Säsongspremiär på måndag

Foto: Nea Asphäll. Clara Henry i ”Sjukt oklar”.

Tiger king



Ja, jag vet, jag är aningen sen på den här bollen, men nu har också jag hittat tiden att slaska i mig Netflix senaste true crime-rökare. Och visst, den tossiga dokumentärserien med den långa och härligt köttiga titeln ”Tiger king: Murder, mayhem and madness” – om enorma egon, vanvett, rivalitet och beställningsmord bland folk som har snöat in på stora kattdjur – är verkligen helvild. En bisarr skattkista full med knäppgökar vars personligheter knappt får plats i rutan. I huvudrollen: den vapensvingande och polygama hockeyfrillan och westernsångaren Joe Exotic, som just nu gör 22 år bakom lås och bom.

Netflix

