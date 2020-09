”Fargo” är tillbaka – med sin klart svagaste säsong hittills

Av: Karolina Fjellborg

Publicerad: 25 september 2020 kl. 11.58

Foto: FX. ”Fargo”.

TV-RECENSION Det finns mycket att uppskatta i nya ”Fargo”.

Men det här är, med god marginal, den svagaste säsongen hittills.

Fargo

HBO Nordic

Säsong 4, del 1-4

Av Noah Hawley, med bl a Chris Rock, Jason Schwartzman, Jessie Buckley, Timothy Olyphant, Salvatore Esposito, Ben Whishaw, Francesco Acquaroli, Emyri Crutchfield, Glynn Turman, Jack Huston.

KRIMINALANTOLOGI Efter en lång väntan är Noah Hawleys ”Fargo” tillbaka. Med en fjärde säsong som vad gäller både geografi, tid och ton ligger en bit ifrån de tre föregående säsongerna och den klassiska film av bröderna Coen som är seriens inspirationskälla.

Den här gången är skådeplatsen Kansas City, Missouri. I en introduktion får vi se hur olika etniciteter och kriminella familjer har styrt stadens organiserade brottslighet och avlöst varandra vid makten under 1900-talets första halva. Först var det judiska Moskowitz-syndikatet herre på täppan, sedan tog de irländska invandrarna i Milligan-koncernen över. De slogs i sin tur ut av den italienska gangsterfamiljen Fadda, och det är sedan, när det afroamerikanska gänget Cannon Limited år 1950 kommer in på scenen, som handlingen börjar på riktigt.

Fadda och Cannon byter, i enlighet med en flera decennier gammal ritual, varsin son med varandra, i ett försök att förstå varandra och hålla fred. Men blodspillan är oundviklig, och rivaliteten trappas upp mellan de två grupperingarna – ledda av den hetlevrade Josto Fadda (Jason Schwartzman) och den mer samlade, ambitiöse Loy Cannon (Chris Rock, som här spelar så långt ifrån sitt vanliga register att han verkar glömma att ha det minsta roligt).

Mycket pågår i konflikten – bland diverse hantlangare och högra händer och en galen italiensk bror (”Gomorrahs” Salvatore Esposito) som kommer raka vägen från moderlandet och stökar till det för Josto – men lika mycket pågår också runt och vid sidan av den, där en uppsjö av figurer utan glasklar koppling till det hela cirkulerar.

Bland annat den blodtörstiga sjuksystern Oraetta Mayflower (Jessie Buckley, i säsongens roligaste och mest ”Fargo”-aktiga roll), den smarta 16-åringen Ethelrida Pearl Smutney (Emyri Crutchfield) som bor i ett bårhus, Ethelridas förrymda moster Zelmare Roulette (Karen Aldridge) och hennes flickvän Swanee Capp (Kelsey Asbille), den lokale polismannen Odis Weff (Jack Huston), som lider av tvångssyndrom, och den strikt mormonske federale polisen Dick ”Deafy” Wickware (Timothy Olyphant, i en look som han är bekväm i sedan både ”Justified” och ”Deadwood”).

Hawley vill säga något om USA som land. Om invandring, rasism, kapitalism och minoriteter som slåss om en amerikansk dröm som inte är för dem. Men medan skådespeleriet, fotot, scenografin, regin, klippningen och inte minst alla fantastiska rollfigursnamn håller förväntat hög klass, haltar manuset för första gången märkbart.

Det är långsamt, komplicerat och förvånansvärt snålt med svart humor, och håller helt enkelt inte riktigt ihop.

En snygg men trög start.



Säsong fyra av ”Fargo” har premiär på HBO Nordic den 28 september.

Se även... Jessie Buckley i Charlie Kaufmans nya film ”I'm thinking of ending things” på Netflix.



Visste du att... Jason Schwartzmans kusin Sofia Coppola är på gång med nya filmen ”On the rocks”, som släpps på Apple TV+ den 23 oktober?



Just nu... är Timothy Olyphant även aktuell i säsong två av ”The mandalorian”, som har premiär på Disney+ den 30 oktober.

