Hollywoodstrejken är en rysare – men kan få en intressant bieffekt

TV-KRÖNIKA Kan Hollywoodstrejken bli ett fall av "den enes död, den andres bröd"?

Kanske. Åtminstone på kort sikt.

Nöjesindustrins nav, hjärta och kassavalv står still, lamslaget av en historisk dubbelstrejk där både manusförfattare och skådespelare kräver att deras löner och villkor ska anpassas efter den nya streamingvärld som på relativt kort tid har exploderat, tagit över helt, och förändrat branschen i grunden.

De vill också att frågan om AI ska hanteras när den fortfarande är i sin linda, innan det är för sent.

Det är vad man skulle kunna kalla för en dokumentär Hollywoodrysare i realtid. Läget verkar vara hopplöst låst, och hur länge strejken kommer att pågå och vad som kommer att hända härnäst är… allt annat än förutsägbart.

Cynthia Nixon strejkar i New York.

Något som många dock verkar vara överens om är att den streamingjätte som har varit drivande i den utveckling som har lett fram till detta – det vill säga Netflix – också är den som har det bästa utgångsläget för att klara sig genom strejken.

För efter krisen 2022 ser det nu betydligt bättre ut för Netflix igen. Att slå ner på lösenordsdelning och införa reklamabonnemang verkar ha gett resultat, aktien har gått upp igen, och när inga nya amerikanska filmer och serier produceras går företagets kostnader ner – samtidigt som intäkterna kan kvarstå då mängder av material som redan ligger färdigt på lagret kan tryckas ut och hålla kunderna nöjda för en överskådlig framtid.

Det senare gäller visserligen även andra streamingtjänster, men Netflix ligger hästlängder före de flesta när det gäller något som kan bli viktigare än någonsin den närmaste tiden:

Innehåll som görs i andra länder än USA, av icke-amerikanska produktionsbolag och med manusförfattare och skådespelare som inte är anslutna till WGA och SAG-AFTRA (eller, i vissa fall, är det men lyder under andra, lokala regler när de jobbar utomlands).

Netflix har de senaste åren haft stora framgångar med, bland annat, europeiska serier som spanska ”La casa de papel” och ”Elitskolan”, tyska ”Dark” och franska ”Lupin” och ”Ring min agent!”, och satsar som bekant enormt mycket på Sydkorea.

Mellan tjänstens första sydkoreanska originalserie, ”Kingdom”, och den mest kända, ”Squid game”, trängs hitar som ”The glory”, ”All of us are dead” och (inköpet) ”Crash landing on you”.

Fler lär det bli. Och att både Netflix och de andra stora amerikanska streamingtjänsterna nu kommer att satsa mer på ”internationellt innehåll” – givetvis från till exempel Storbritannien, Kanada och Australien där språkbarriären inte är ett problem, men även från icke-engelsktalande länder – är ett rätt troligt scenario.

Någon långsiktig lösning är det naturligtvis inte, av flera olika anledningar.

En är att Hollywood är Hollywood, showen som alla vill se och som alltid måste fortsätta. En annan är att det som nu händer i branschens epicentrum lär få svallvågor som sprider sig vidare.

Men det är en potentiell, kortsiktigt positiv bieffekt av en på det stora hela riktigt dålig situation.

